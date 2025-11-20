Chiều 20/11, tại Hội nghị giao ban báo chí tỉnh Đồng Tháp, Thượng tá Phan Văn Minh, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, đã thông tin nguyên nhân ban đầu vụ 3 người tử vong trong phòng trọ tại xã Tân Hương.

Thượng tá Minh cho biết, qua điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ 3 người tử vong tại xã Tân Hương là do mâu thuẫn tình cảm.

Ba nạn nhân gồm chị T.T.L.Tr. (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú); cháu N.N.B.T. (12 tuổi, con gái chị Tr.) và anh N.V.K. (41 tuổi, ngụ xã Hòa Long – người sống như vợ chồng với chị Tr.).

Thượng tá Minh cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Thượng tá Phan Văn Minh thông tin với báo chí về vụ 3 người chết trong phòng trọ. Ảnh: H.T

Theo điều tra ban đầu, chị Tr. cùng con gái là cháu T. thuê trọ tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương được khoảng một năm. Chị Tr. và anh K. cùng làm thuê tại một vựa dừa ở xã Tân Hương, có quan hệ tình cảm với nhau.

Khoảng 7h15 ngày 8/11, chủ vựa dừa gọi điện cho chị Tr. đến làm việc nhưng không liên lạc được. Đến khoảng 9h30, người này đến phòng trọ tìm thì thấy cửa bị khóa bên trong.

Chủ vựa dừa gọi thêm chủ nhà trọ đến kiểm tra thì phát hiện mùi xăng nồng nặc phát ra từ phòng. Chủ nhà trọ dùng búa đập vỡ ô kính, mở cửa vào trong thì phát hiện chị Tr., anh K. và cháu T. đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, chị Tr. tử vong do siết cổ; cháu T. tử vong do ngưng hô hấp, tuần hoàn cấp; còn anh K. tử vong do suy hô hấp, suy tim cấp và phù phổi cấp.

Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng tại hiện trường, trong đó có hai can nhựa chứa xăng, dây vải, quần áo thấm xăng và bật lửa.