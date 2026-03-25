Lời tòa soạn: Chỉ bằng vài cú click chuột, súng đạn sát thương cao được xé lẻ, ngụy trang thành bưu phẩm "ship COD" đi khắp cả nước. Việc dễ dàng sở hữu vũ khí quân dụng thông qua mạng xã hội đang tiếp tay cho những thảm kịch đẫm máu ngoài đời thực. Dựa trên hồ sơ phá án của Công an tỉnh Lai Châu, VietNamNet triển khai tuyến bài Giải mã chuyên án 0126K: Phá vỡ ma trận vũ khí "ship COD" nhằm tái hiện chân thực cuộc rượt đuổi xuyên Việt để đánh sập đường dây mua bán, sản xuất vũ khí quân dụng. Loạt bài phơi bày phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm vũ khí công nghệ cao, đồng thời khắc họa sự nhọc nhằn, bản lĩnh sắc bén của Cảnh sát hình sự trên trận tuyến bảo vệ sự bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Động lực thôi thúc sau cuộc đột kích kho sản xuất đạn

Chuyên án 0126K khép lại với những con số lột tả chân thực quy mô khủng khiếp của thị trường vũ khí ngầm. Lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố 40 đối tượng trên toàn quốc về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng 33 súng hơi nén khí PCP, 38.224 viên đạn chì cùng toàn bộ hệ thống máy ép thủy lực, khuôn đúc đạn.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng liên quan chuyên án 0126K. Ảnh: Lê Anh Dũng

Để bóc gỡ trọn vẹn đường dây từ những cú click chuột ở các bản làng vùng cao cho đến xưởng đúc đạn tại Khánh Hòa, lực lượng CSHS Lai Châu đã phải giải quyết một bài toán vô cùng hóc búa. Đó là việc các đối tượng mua bán ẩn danh hoàn toàn trên Facebook, TikTok, Zalo, liên lạc qua các hội nhóm khép kín và giao dịch bằng vỏ bọc "phụ kiện xe". Việc lần theo dòng chảy của hàng ngàn bưu kiện bị xé lẻ, truy vết các tài khoản ảo để tìm ra con người thực đòi hỏi sự kiên trì và độ chính xác tuyệt đối về mặt công nghệ.

Vượt lên trên những khó khăn về nghiệp vụ, áp lực lớn nhất đặt lên vai Ban chuyên án chính là mệnh lệnh phải chặn đứng bằng được nguồn cung vũ khí nguy hiểm này, xuất phát từ bối cảnh đặc thù của tỉnh Lai Châu. Là một địa bàn biên giới vùng cao, nơi đồng bào các dân tộc thiểu số chung sống, Lai Châu luôn tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Tang vật thu giữ sau khi Cảnh sát hình sự Lai Châu phá chuyên án 0126K. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trong quá khứ, lực lượng công an từng phải đấu tranh, triệt phá các tổ chức phản động. Đáng chú ý, Lai Châu cũng là tuyến địa bàn mà tội phạm ma túy hoạt động cực kỳ phức tạp và manh động.

Nếu những đơn hàng vũ khí từ đường dây "Kẹo mềm thanh kiếm" tiếp tục thẩm lậu, rơi vào tay những tổ chức tội phạm này hoặc bất cứ đối tượng xấu nào, hậu quả sẽ khôn lường. Một khi họng súng đã giương lên và cò được bóp, hệ lụy để lại luôn là những thảm kịch đẫm máu, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và sự bình yên của nhân dân. Chính vì tính chất sống còn đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã kiên quyết bứt rễ đường dây này từ sớm, từ xa.

Mở rộng điều tra chuyên án 0126K, Công an tỉnh Lai Châu khởi tố hàng loạt đối tượng có liên quan.

Ngăn chặn thảm kịch và mệnh lệnh phòng ngừa từ xa

Là người trực tiếp chỉ đạo chuyên án từ những ngày đầu, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu đã đưa ra những đánh giá toàn diện về tính chất manh động của tội phạm, cũng như những chiến lược trọng tâm của Công an tỉnh trong việc chặt đứt nguồn cung vũ khí.

Chuyển hóa những trăn trở từ thực tiễn công tác thành hành động quyết liệt, Đại tá Phạm Hải Đăng nhấn mạnh: "Nếu không có những biện pháp kiên quyết đấu tranh trấn áp, tình trạng sử dụng vũ khí tự chế sẽ ngày càng lan rộng và để lại hậu quả nặng nề".

Chia sẻ với VietNamNet, Đại tá Đăng cho biết, thực tế đã có những vụ án cực kỳ đau lòng: Người chồng giận dữ dùng súng kíp bắn tử vong người vợ đang mang thai; thậm chí, tội phạm mạng lộng hành đến mức một cán bộ cũng có thể dễ dàng đặt mua súng qua hình thức 'ship COD' để đe dọa chính người thân trong gia đình.

Để khám phá triệt để chuyên án 0126K, theo Đại tá Phạm Hải Đăng, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động tối đa lực lượng tinh nhuệ nhất.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu. Ảnh: Lê Anh Dũng

"Chúng tôi đã tung nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án. Khó khăn lớn nhất là đối tượng cầm đầu không nằm trên địa bàn Lai Châu mà ẩn náu ở địa phương cách xa hàng ngàn cây số. Đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã nhiều lần trực tiếp dẫn các mũi trinh sát đi rà soát ngoại tuyến, mật phục thu thập thông tin cho đến khi điều kiện chín muồi mới quyết định tổ chức phá án, bắt gọn mẻ lưới", Đại tá Phạm Hải Đăng thông tin.

Đi đôi với những đòn giáng mạnh tay từ chuyên án 0126K, chiến dịch vận động nhân dân giao nộp vũ khí cũng được công an tỉnh triển khai sâu rộng và đắc nhân tâm.

Đại tá Phạm Hải Đăng chia sẻ về thành quả của thế trận lòng dân: "Sau mỗi chuyên án lớn, chúng tôi tổ chức phát động quần chúng tự nguyện giao nộp vũ khí. Kết quả rà soát trong các đợt cao điểm đã thu hồi trên 1.000 khẩu súng các loại. Trong đó, có những người dân sau khi được cán bộ cơ sở vận động, đã tự nguyện mang giao nộp cả khẩu súng AK mà họ cất giữ bên mình suốt 30 năm qua. Việc thu hồi một lượng lớn vũ khí có tính sát thương cao chính là cách chúng ta chủ động phòng ngừa từ xa, kịp thời ngăn chặn và hạn chế tối đa những vụ án thương tâm".

Các điều tra viên thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cuộc "lột xác" trên không gian số

Thành công của chuyên án 0126K không chỉ dừng lại ở số lượng đối tượng bị bắt giữ, mà còn đánh dấu bước lột xác của lực lượng Cảnh sát hình sự Lai Châu khi chuyển đổi phương thức tác chiến lên môi trường số.

Đại tá Phạm Hải Đăng cho biết: "Tội phạm truyền thống hiện nay đan xen chặt chẽ với công nghệ cao. Công an tỉnh Lai Châu rất tự hào khi có nhiều cán bộ, điều tra viên dù không được đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin tại các nhà trường, nhưng bằng nỗ lực tự học hỏi, trau dồi cùng đồng đội, họ đã đủ bản lĩnh để chủ trì, độc lập khám phá các vụ án phức tạp trên không gian mạng".

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ: Thực hiện Nghị quyết 57 của Trung ương, Công an Lai Châu đang tiên phong triển khai số hóa toàn bộ hồ sơ và chỉ đạo trực tiếp trên môi trường số. Việc làm chủ công nghệ và các thành tựu khoa học chính là bệ phóng vững chắc để chúng tôi tự tin tiếp tục bóc gỡ những chuyên án lớn trong tương lai.

Công an tỉnh Lai Châu thu giữ nhiều khẩu súng sau các đợt truy quét mạnh nhắm vào nhóm tội phạm này. Ảnh: Đ.Dũng

Cuộc truy quét tận hang ổ sản xuất vũ khí đã khép lại, những chiếc máy ép thủy lực và nồi đúc chì đã bị tịch thu, hàng chục bản án nghiêm khắc đang chờ đợi những kẻ coi thường pháp luật.

Việc phá thành công chuyên án 0126K hay hàng loạt chuyên án trước đó của lực lượng cảnh sát hình sự Lai Châu đã minh chứng sinh động cho bản lĩnh của lực lượng phá án, đáp ứng đúng yêu cầu mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đối với lực lượng cảnh sát hình sự trong giai đoạn mới: Phải "làm chủ công nghệ", kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm với mục tiêu "ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngay từ khi mới phát sinh".

