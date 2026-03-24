Lời tòa soạn: Chỉ bằng vài cú click chuột, súng đạn sát thương cao được xé lẻ, ngụy trang thành bưu phẩm "ship COD" đi khắp cả nước. Việc dễ dàng sở hữu vũ khí quân dụng thông qua mạng xã hội đang tiếp tay cho những thảm kịch đẫm máu ngoài đời thực. Dựa trên hồ sơ phá án của Công an tỉnh Lai Châu, VietNamNet triển khai tuyến bài Giải mã chuyên án 0126K: Phá vỡ ma trận vũ khí "ship COD" nhằm tái hiện chân thực cuộc rượt đuổi xuyên Việt để đánh sập đường dây mua bán, sản xuất vũ khí quân dụng. Loạt bài phơi bày phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm vũ khí công nghệ cao, đồng thời khắc họa sự nhọc nhằn, bản lĩnh sắc bén của Cảnh sát hình sự trên trận tuyến bảo vệ sự bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Trong một căn nhà tại tỉnh Lai Châu, một người đàn ông trong cơn phê ma túy bất ngờ rút ra khẩu súng nén khí, chĩa thẳng vào người thân để đe dọa. Khi lực lượng công an ập đến khống chế, lời khai của đối tượng này hé lộ một phương thức giao dịch lạnh người: Chỉ cần có tiền, súng đạn sẽ được "ship COD" đến tận cửa, người mua được bóc ra kiểm tra rồi mới thanh toán.

Lời khai nêu trên, cùng với gần hàng chục đối tượng đặt mua vũ khí tại địa bàn tỉnh Lai Châu - là hệ quả trực tiếp từ hàng nghìn đơn hàng ngụy trang "phụ kiện xe" của đường dây mang tên "Kẹo mềm thanh kiếm" đã được nhắc tới ở bài 1. Để chặn đứng vòi bạch tuộc này, Ban chuyên án 0126K bắt đầu cuộc truy quét từ những cụm linh kiện rời rạc nhất.

Dấu vết từ những cụm linh kiện tháo rời

Thách thức lớn nhất đối với lực lượng phá án không chỉ nằm ở việc các đối tượng ẩn danh trên mạng, mà còn ở cách thức chúng lách luật trong quá trình vận chuyển. Theo tài liệu chuyên án, không có bất kỳ khẩu súng hoàn chỉnh nào được gửi đi nguyên vẹn.

Trung tá Đao Văn Dũng, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm phạm nhân thân (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu) trực tiếp tham gia phá án đã phân tích kỹ về thủ đoạn nêu trên.

Trung tá Đao Văn Dũng trực tiếp tham gia phá chuyên án 0126K. Ảnh: Lê Anh Dũng

"Việc các đối tượng chia nhỏ các linh kiện ra như cò, đạn, ống giảm thanh, thân súng hoặc bình khí nén để gửi... gặp rất nhiều khó khăn khi xử lý, vì đối với vũ khí nó phải đầy đủ tất cả các bộ phận để lắp ráp lên một khẩu súng", Trung tá Dũng phân tích.

Tất cả được đóng gói kín, dán mác "phụ kiện xe" để trộn lẫn vào hàng ngàn bưu phẩm chuyển phát nhanh mỗi ngày. Để bóc gỡ lớp ngụy trang này, Ban chuyên án buộc phải thay đổi phương thức tác chiến sang không gian số.

Trung tá Đèo Xuân Lập, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết, các trinh sát đã phối hợp chặt chẽ với các công ty chuyển phát nhanh, ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông. Hệ thống dữ liệu được soi chiếu để theo dõi các tài khoản có giao dịch bất thường, phát sinh việc gửi nhiều đơn hàng có tính quy luật và số lượng lớn về đêm.

Trung tá Đèo Xuân Lập, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu. Ảnh: Lê Anh Dũng

Kết quả rà soát đã khoanh vùng được phương thức hoạt động. Lực lượng điều tra quyết định đánh điểm đột phá vào ngày 24/12/2025 tại xã Mường Kim (tỉnh Lai Châu), bắt giữ hai đầu mối tiêu thụ là Lò Văn Tiến (36 tuổi, trú tại bản Noong Ỏ) và Lò Văn Thanh (36 tuổi, trú tại bản Khì).

Trong phòng xét hỏi, các điều tra viên đã sử dụng các chứng cứ điện tử thu thập được để đối chiếu, buộc Tiến và Thanh phải khai nhận các thông tin liên quan đến đối tượng đầu nậu. Các dữ liệu này khớp nối với hồ sơ trinh sát mạng, xác định chính xác sào huyệt sản xuất nằm tại thôn Tri Thủy 1, xã Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Khu vực đặt xưởng sản xuất đạn của Trần Trung Khánh. Ảnh: Đ.Dũng

Hé lộ chân dung "ông trùm" Trần Trung Khánh

Người đứng sau hệ thống tài khoản "Kẹo mềm thanh kiếm" và "Shop Phụ Kiện" là Trần Trung Khánh (sinh năm 1991, trú tại thôn Tri Thủy 1, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa). Khánh có trình độ học vấn 12/12, làm lao động tự do và từng bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm xử phạt 1 năm 3 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ vào năm 2010.

Theo tài liệu điều tra, vào 1/2024, Khánh sử dụng mạng xã hội Facebook và YouTube để tìm hiểu cách chế tạo đạn. Đối tượng tự đặt mua máy ép thủy lực, khuôn đạn hình nấm, nồi nung và phôi chì nguyên liệu. Đến tháng 3/2024, Khánh bắt đầu sản xuất đạn chì thành phẩm và rao bán với mức giá từ 400.000 đồng đến 450.000 đồng/kg.

Hàng vạn viên đạn thành phẩm và dây chuyền sản xuất của đối tượng Khánh. Ảnh: Đ.Dũng

Khi khách đặt hàng, Khánh gửi qua dịch vụ "Ship COD", tiền thanh toán được đối tác vận chuyển chuyển thẳng vào hai tài khoản ngân hàng mang tên Khánh. Dữ liệu điều tra xác định, từ tháng 1/2025 đến tháng 12/2025, Khánh đã bán khoảng 2.000 đơn hàng đạn súng hơi nén khí đi khắp các tỉnh thành.

Khi đơn hàng tăng, Khánh bắt đầu thuê người tham gia chế tạo.

Lâm Hoàng Hiệp (sinh năm 1983, trú tại thôn Tri Thủy 1, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa; là anh cùng mẹ khác cha với Khánh) được đưa vào xưởng sản xuất. Hiệp có trình độ học vấn 6/12, nghề nghiệp phụ hồ. Khánh đảm nhận việc nhận đơn và đóng gói, còn Hiệp chịu trách nhiệm nung chì và dập khuôn.

Chi tiết công việc được Hiệp khai nhận với cơ quan điều tra: "Tôi lấy phôi chì cho vào nồi kim loại nung chảy trên bếp ga rồi đổ vào khuôn, dùng máy ép thủy lực để định hình viên đạn".

Một góc xưởng sản xuất đạn của Trần Trung Khánh. Ảnh: Đ.Dũng

Mức tiền công Khánh trả cho Hiệp là 30.000 đồng/kg đạn thành phẩm. Trong khoảng 5 ngày liên tục của tháng 10/2025, Hiệp đã đúc từ 10 - 13kg đạn mỗi ngày, nhận số tiền công 1.850.000 đồng. Những ngày đầu năm 2026, đơn hàng tăng mạnh, lời khai của Hiệp thể hiện khối lượng công việc rất lớn (trong hai ngày 17-18/1, Hiệp đúc được 23kg đạn chì).

Theo hồ sơ điều tra, ngoài Hiệp, đối tượng Trần Trung Khánh thuê em ruột là Trần Trung Kha (sinh năm 1997) và Trần Ngô Tuấn Anh (sinh năm 1990, trú tại thôn Tri Thủy 1, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) tham gia sản xuất cùng với mức tiền công 30.000 đồng/kg.

Phút đột kích của cảnh sát hình sự vào xưởng sản xuất đạn

Xưởng đúc đạn của Trần Trung Khánh được đặt tại khu vực biệt lập, có người cảnh giới và nằm ngay trong khu dân cư đông đúc. Ngày 19/1/2026, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lai Châu phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức bao vây khu vực thôn Tri Thủy 1.

Việc áp sát hiện trường đòi hỏi phương án an toàn cực kỳ nghiêm ngặt. Trung tá Đao Văn Dũng chỉ rõ đặc thù đầy hiểm nguy tại thời điểm đột kích: "Lúc đó, các đối tượng đang trực tiếp hoạt động sản xuất, một lượng lớn chì nguyên liệu đang trong giai đoạn nung nóng chảy. Nếu không tính toán kỹ lưỡng và triển khai áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn chặt chẽ, việc ập vào khống chế rất dễ gây mất an toàn, dẫn đến thương vong cho cả lực lượng vây bắt cũng như chính các đối tượng".

Công an tỉnh Lai Châu tống đạt quyết định tố tụng đối với Trần Trung Khánh (thứ 2 từ trái sang). Ảnh: Đ.Dũng

Kể lại thời khắc các trinh sát hình sự đột kích xưởng sát xuất, Trung tá Dũng kể: "Khi lực lượng công an ập vào, Trần Trung Khánh lập tức lớn tiếng hô hoán cho các đối tượng bên trong khu sản xuất bỏ chạy. Tuy nhiên, các mũi vây bắt đã kịp thời khống chế toàn bộ đối tượng ngay tại chỗ".

Bên trong cơ sở, toàn bộ máy móc đang trong tình trạng hoạt động. Tại hiện trường có một bộ máy ép thủy lực chạy điện gắn thùng nhựa đen đang cắm điện. Trên chiếc bếp gas đang bật là một nồi kim loại chứa dung dịch kim loại màu trắng đang nung nóng chảy. Cơ quan điều tra tiến hành thu giữ 50kg đạn chì (tương đương 22.485 viên đạn thành phẩm) cùng 15 khuôn kim loại, 8 cục kim loại hình trụ, đe sắt, dao cắt và các thiết bị liên quan.

Từ sào huyệt đúc đạn tại Khánh Hòa bị đánh sập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục mở rộng điều tra để truy vết và thu hồi triệt để hàng ngàn đơn hàng đã được tẩu tán ra các tỉnh thành trước đó.

Thượng tá Vũ Tiến Văn - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu (giữa) trực tiếp chỉ đạo lực lượng phá án tại Khánh Hoà. Ảnh: Đ.Dũng

Đến nay, quá trình khám phá chuyên án 0126K, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố 40 đối tượng trên toàn quốc về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 33 súng hơi nén khí PCP, 38.224 viên đạn chì, cùng toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị liên quan đến việc chế tạo vũ khí.

Đối tượng cầm đầu đường dây Trần Trung Khánh sa lưới, 40 mắt xích bị khởi tố, hàng vạn viên đạn sát thương cao bị tịch thu trước khi kịp biến thành công cụ gây ra những vụ án đau lòng. Tuy nhiên, với Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, việc bứt rễ đường dây này không chỉ dừng lại ở những bản án dành cho kẻ phạm tội, mà sâu xa hơn, đó là một chiến lược phòng ngừa từ sớm, từ xa để bảo vệ tuyệt đối sự bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.