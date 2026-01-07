Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Tại hội nghị, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp cho biết, tại các địa phương hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông đã được khôi phục đầy đủ. Qua trao đổi, các địa phương không có khó khăn, vướng mắc đáng kể trong triển khai "Chiến dịch Quang Trung" kể cả kinh phí, nhân công, nguyên vật liệu xây dựng.

Phần lớn các địa phương cam kết hoàn thành xây lại nhà cho người dân xong trước và trong ngày 15/1, một số ít hộ gia đình ở Lâm Đồng, Đắk Lắk có nhu cầu xây nhà với quy mô lớn hơn nên chậm hơn, nhưng vẫn hoàn thành trước Đại hội lần thứ 14 của Đảng và trước Tết Nguyên đán.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị điều động 249.497 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, 8.935 lượt phương tiện các loại phối hợp cùng với địa phương hỗ trợ người dân xây dựng mới 619 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; sửa chữa 363 nhà bị hư hỏng. Ngoài ra, đã hỗ trợ tiền mặt cùng nhiều vật dụng thiết yếu như giường, tủ, tivi, đồ dùng sinh hoạt cho nhân dân.

Bộ Công an huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây dựng mới tại các địa phương (riêng Hà Tĩnh 1 tỷ đồng, 100 triệu đồng/căn); huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng; chủ trì xây dựng mới 420 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Giám sát để việc hỗ trợ người dân đảm bảo công khai, minh bạch

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu đã vào cuộc tích cực triển khai hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung". Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi toàn bộ 34.759 hộ dân có nhà phải sửa chữa đã ổn định sinh hoạt bình thường, hạ tầng điện, sóng viễn thông đã khôi phục đầy đủ…

Với mục tiêu tới ngày 15/1 không còn người dân nào không có nhà, Thủ tướng đề nghị cả hệ thống chính trị địa phương, huy động tối đa lực lượng, nhất là Quân đội, Công an, các đoàn thể chính trị - xã hội góp sức, chung tay "thần tốc, thần tốc hơn nữa", với tinh thần "thi công 3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua thời tiết", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" để "Chiến dịch Quang Trung" hoàn thành đúng mục tiêu, vì niềm vui, hạnh phúc của người dân.

Cùng với xây nhà cho người dân, Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương khôi phục các hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông, vệ sinh môi trường, giao thông; đặc biệt rà soát nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là các thiết bị như tivi, tủ lạnh… để huy động các nguồn lực, kêu gọi sự ủng hộ hỗ trợ để mọi người dân có điều kiện hưởng thụ không khí phấn khởi, theo dõi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14; thụ hưởng thành quả của Đảng, Nhà nước mang lại cho nhân dân, cũng như đón Tết Nguyên đán đầm ấm, an toàn, lành mạnh.

Thủ tướng đề nghị hỗ trợ 34.759 hộ ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa mỗi hộ 5 triệu đồng và hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới trên toàn quốc từ đầu năm đến nay, mỗi hộ 10 triệu đồng để các hộ dân có kinh phí khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, thiết bị thiết yếu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương tính toán, cân đối nguồn lực triển khai việc này và thực hiện giám sát để việc hỗ trợ người dân đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực.

Ngoài phạm vi Chiến dịch Quang Trung, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố còn lại trên cả nước tiếp tục rà soát các hộ dân chịu thiệt hại về nhà ở do các đợt thiên tai, bão lũ thời gian qua. Trên tinh thần "tương thân tương ái", các địa phương cân đối ngân sách và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ ngay đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như tivi, tủ lạnh... cho những hộ còn thiếu, đảm bảo mọi người dân đều được hưởng thụ không khí Đại hội Đảng toàn quốc như cách thức đã thực hiện tại 8 tỉnh, thành phố trong Chiến dịch Quang Trung.