Chiều 29/8, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa có thông báo chi tiết về quy định sử dụng giấy mời, thẻ tại buổi tổng duyệt và buổi chính thức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn buổi tổng duyệt và buổi chính thức Lễ diễu binh, diễu hành kỳ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Phó trưởng Tiểu ban An ninh Lễ kỷ niệm thông báo sơ đồ bố trí trạm kiểm tra an ninh và quy định về việc sử dụng giấy mời do Ban tổ chức phát hành.

Đối với buổi tổng duyệt: Kiểm tra, kiểm soát an ninh đại biểu tham dự tổng duyệt thông qua giấy mời (có dán tem an ninh) do Ban Tổ chức phát hành.

Đối với buổi chính thức: Đại biểu phải đeo thẻ và mang kèm theo giấy mời để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh ra, vào khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm (thiếu thẻ hoặc giấy mời sẽ không được ra vào khu vực khán đài). Mỗi thẻ đại biểu và giấy mời chỉ có giá trị cho 1 người, không được đưa người khác đi cùng.

Sơ đồ bố trí trạm kiểm tra an ninh phục vụ lễ kỷ niệm. Ảnh chụp màn hình

Đối với các lực lượng phục vụ, ban Tổ chức, an ninh, báo chí, kỹ thuật viên: Sử dụng thẻ loại to cá thể hoá để ra vào 2 buổi tổng duyệt và chính thức.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị: Sau khi nhận thẻ, phù hiệu của Ban Tổ chức có trách nhiệm phổ biến quy định, tổ chức cấp phát đến từng cá nhân thuộc cơ quan, vị mình quản lý và chịu trách nhiệm đối với các loại thẻ, phù hiệu đã tiếp nhận. Mỗi cá nhân phải giữ gìn, bảo quản và sử dụng thẻ, phù hiệu đúng mục đích. Nghiêm cấm làm giả, sử dụng trái phép, mua, bán, mượn, cho mượn thẻ, phù hiệu.

Trường hợp mất, hư hỏng thẻ, phù hiệu phải thông báo ngay cho Tiểu ban An ninh, trật tự và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; chỉ được cấp lại khi có xác nhận của cơ quan, đơn vị chủ quản và kết quả xác minh, xét duyệt của Tiểu ban An ninh, trật tự.