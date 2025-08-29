Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban an ninh trật tự Lễ kỷ niệm, khẳng định Tiểu ban đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự lễ kỷ niệm.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều hoạt động của công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đến nay, việc triển khai các phương án trên thực địa cơ bản đã kết nối, đồng bộ, liên thông, hình thành mạng lưới, thế trận an ninh liên hoàn “trong - ngoài”, “trên - dưới” khép kín.

Đồng thời, Bộ Công an đã mở đồng loạt 8 cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép trong phạm vi toàn quốc, góp phần bảo đảm môi trường trật tự, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh lực lượng công an Hà Nội quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả bước đầu bảo đảm an ninh trật tự lễ kỷ niệm.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, chỉ còn 3 ngày nữa là diễn ra chính thức lễ kỷ niệm, và trước mắt là buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng 30/8, trong khi tình hình còn một số yếu tố tiềm ẩn phức tạp.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho rằng nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đang đặt ra rất khẩn trương, cấp bách và quan trọng, yêu cầu đặt ra là "triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn lễ kỷ niệm, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất; đồng thời, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức, cho nhân dân được thụ hưởng".