Hiện trường nơi phát hiện thanh niên tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngày 27/7, Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ nam thanh niên tử vong tại xã Phan Rí Cửa. Nạn nhân được phát hiện có vết thương ở phía sau lưng.

Theo thông tin ban đầu, khuya 26/7, người dân nghe tiếng động phát ra từ khu đất trống ở thôn Hà Thủy 1, xã Phan Rí Cửa nên đến kiểm tra. Tại đây, mọi người phát hiện một nam thanh niên nằm bất động, phía sau lưng có vết thương và đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và thu thập dấu vết phục vụ công tác điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là B.V.T. (18 tuổi, ngụ xã Phan Rí Cửa).

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.