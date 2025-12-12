Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát đi thông báo về quyết định truy nã đặc biệt của Bộ Công an đối với Trần Ngọc Trường (SN 1999). Đối tượng có hộ khẩu thường trú tại xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trường về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Tuy nhiên, đến ngày 27/11, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ vào hành vi này, cơ quan điều tra quyết định phát lệnh truy nã đặc biệt.

Đối tượng Trần Ngọc Trường. Ảnh: CACC

Theo lý lịch, Trường là lao động tự do, nơi cư trú trước khi bỏ trốn là thôn 9 Hoà Hậu, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình.

Về đặc điểm nhận dạng, đối tượng cao 1m67 và có nước da ngăm đen. Lực lượng chức năng thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, người dân cần báo ngay cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an để xử lý theo quy định pháp luật.