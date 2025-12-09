Ngày 9/12, Công an xã Nội Bài (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Đỗ Xuân Thành (SN 1970, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội) về tội Cướp tài sản.

Đối tượng Đỗ Xuân Thành. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ, ngày 12/8, Đỗ Xuân Thành bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố về tội Cướp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng lưu trú tại nhiều tỉnh, thành và thường xuyên thay đổi số điện thoại liên lạc.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Nội Bài phát hiện đối tượng xuất hiện tại Hà Nội. Ngày 4/12, Tổ công tác của Công an xã Nội Bài đã bắt giữ Thành tại khu vực phường Láng.

Hiện Công an xã Nội Bài đã lập hồ sơ và bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.