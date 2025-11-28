Ngày 28/11, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã Đào Vương Tiến (SN 1974, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Đào Vương Tiến. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ điều tra, Tiến vốn làm nghề dịch vụ vận tải. Tuy nhiên, đối tượng thường xuyên tung tin gian dối rằng bản thân quen biết nhiều người trong cơ quan tố tụng và có khả năng "chạy án".

Tin lời đối tượng, nạn nhân đã chuyển 400 triệu đồng cho Tiến để nhờ lo lót một vụ án ma túy. Sau khi nhận tiền, Tiến không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 26/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Vương Tiến. Do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan công an đã chính thức phát lệnh truy nã.