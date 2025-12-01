Ngày 1/12, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Bùi Thị Kim Liên (SN 1999; thường tại xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (cũ); nay là xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình) về tội che giấu tội phạm.

Đối tượng bị truy nã. Ảnh: CACC

Theo điều tra, ngày 18/4/2023, xuất phát từ mâu thuẫn đòi nợ, nhóm của Vũ Đức Tấn (SN 1995; trú tại tỉnh Nam Định, nay là Ninh Bình) đã mang hung khí đánh nhau với một nhóm khác trên đường Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân cũ (Hà Nội).

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn vào miền Nam. Trong quá trình di chuyển, Tấn được người yêu là Bùi Thị Kim Liên thuê nhà nghỉ cho lẩn trốn.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Liên về tội che giấu tội phạm.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Bùi Thị Kim Liên.