Theo đó, Trần Tuấn Anh là lao động tự do. Đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 24/7. Nơi cư trú trước khi đối tượng bỏ trốn là xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Đặc điểm nhận dạng: Đối tượng cao 167cm, mắt hai mí, mũi thẳng, dái tai vuông, tóc ngắn, lông mày dày.

Bên cạnh đó, đối tượng có nốt ruồi cách 2cm trên sau mép trái.

Đối tượng Trần Tuấn Anh. Ảnh: CACC

Cơ quan công an thông báo bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng Trần Tuấn Anh đang bị truy nã đến cơ quan chức năng gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người dân cần báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình.