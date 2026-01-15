Lúc 23h52 ngày 14/1, hệ thống tiếp nhận tin báo sự cố Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại một nhà kho trong cụm công nghiệp Từ Liêm (phường Nam Từ Liêm).

Trung tâm đã điều động 8 xe chữa cháy các loại của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16, 17 và 23 cùng 33 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Nhà kho chứa nhiều chất dễ cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Ảnh: CACC

Ngay khi có mặt, qua trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra cháy là nhà kho tiếp giáp nhà xưởng của Chi nhánh Công ty Cổ phần Logistics Dược phẩm Đông Á. Chất cháy chủ yếu là giấy, bìa, carton, phát sinh nhiều khói, khí độc và có nguy cơ cháy lan sang khu vực nhà xưởng liền kề.

Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ mang theo thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở tiếp cận hiện trường để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai các mũi tấn công, ngăn chặn cháy lan và dập tắt đám cháy.

Cảnh sát nỗ lực chữa cháy. Ảnh: CACC

Đến khoảng 0h22 ngày 15/1, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn, qua đó ngăn chặn cháy lan, bảo vệ toàn bộ khu vực nhà xưởng diện tích khoảng 1.000m², với nhiều hàng hóa, tài sản bên trong.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không có thương vong về người. Thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng phối hợp thống kê, đồng thời phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.