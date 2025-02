Bộ Công an chính thức thông báo sẽ đại diện sở hữu Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Ảnh: MB

Theo thông cáo báo chí của Bộ Công an về việc triển khai quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1/3/2025, có việc tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành.

Cụ thể, Bộ Công an sẽ tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Bộ TT&TT (trước đây). Bộ Công an giao Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là đơn vị trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng.

Ngoài ra, Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp. Bên cạnh đó, Bộ Công an sẽ đại diện chủ sở hữu Tổng công ty Viễn thông Mobifone.

Trước đó, ngày 27/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký văn bản về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công an thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone theo đúng các quy định, bảo đảm việc quản lý vốn nhà nước hiệu quả hơn và không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, vi phạm pháp luật.

Trong thông cáo phát đi ngày 28/2, Bộ Công an chính thức thông báo sẽ đại diện sở hữu Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Việc chuyển giao này là thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy của Đảng, Bộ Công an tiếp nhận thêm các nhiệm vụ quản lý nhà nước từ một số bộ, ngành khác, trong đó có việc tiếp nhận Tổng công ty Viễn thông MobiFone về Bộ Công an.

Việc chuyển giao MobiFone về Bộ Công an diễn ra vào thời điểm chiến lược, ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ban hành. Nghị quyết nhấn mạnh đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, mở ra nhiều cơ hội mới để MobiFone phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Khi các dịch vụ viễn thông, tài chính số, dữ liệu đám mây ngày càng mở rộng, nguy cơ về tấn công mạng, lộ dữ liệu cá nhân và tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng gia tăng. Bộ Công an, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, có thể hỗ trợ MobiFone phát triển một hệ sinh thái số an toàn, nâng cao khả năng bảo vệ dữ liệu người dùng, chống lại các mối đe dọa an ninh mạng.

Theo kế hoạch, năm 2025, MobiFone sẽ chuyển đổi, phát triển thành doanh nghiệp số, tạo lập các hệ sinh thái số và tạo ra nhiều nguồn doanh thu mới, dự kiến giai đoạn tiếp theo MobiFone tập trung vào chiến lược phát triển, xây dựng một cơ sở mạng lưới được cải tiến, tối ưu hóa và thông minh; sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu. Xây dựng hệ thống và chức năng CNTT để cung cấp các dịch vụ số với trải nghiệm vượt trội tới khách hàng, thông qua một môi trường CNTT được chuyển đổi, tối ưu. Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo bên trong tổ chức, thúc đẩy các ý tưởng giúp phát triển các giải pháp số mang tính cạnh tranh và lấy khách hàng làm trung tâm.

Tại buổi làm việc của Bộ TT&TT với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Tổng công ty Viễn thông MobiFone hồi tháng 10/2024, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, cán bộ chủ chốt của MobiFone ý thức rõ tầm quan trọng, vai trò của doanh nghiệp mình với sự phát triển của ngành và đất nước - Một thương hiệu lớn, nguồn lực lớn để thực hiện các chiến lược quốc gia.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ chuyển đổi số là động lực chính để phát triển đất nước, là con đường chính để Việt Nam vươn lên trở thành một nước phát triển.

Trong chuyển đổi số, đầu tiên là phát triển hạ tầng số, tiếp đó mới đến quá trình số hóa toàn diện và phát triển các ứng dụng xử lý dữ liệu. Bên cạnh vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng số, MobiFone và 2 nhà mạng lớn khác cũng chiếm tỷ trọng lớn.

Vì thế, thành công của chuyển đổi số Việt Nam có vai trò của các doanh nghiệp viễn thông lớn. “Bộ TT&TT quan niệm rằng sự phát triển của các doanh nghiệp chính là sự phát triển của ngành và Bộ có trách nhiệm với sự phát triển đó”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Nhấn mạnh MobiFone phải thực sự đổi mới để tiếp tục tồn tại và phát triển, người đứng đầu ngành TT&TT cũng chỉ ra những việc mà doanh nghiệp này có thể xung phong nhận làm cho Nhà nước, đó là những việc lớn, việc khó, việc chưa ai làm được như nghiên cứu các công nghệ lõi, làm ra trợ lý ảo cho mỗi công chức Việt Nam, phát triển trợ lý ảo hỗ trợ tư pháp cho 100 triệu người dân...

Ông Nguyễn Hồng Hiển, Chủ tịch MobiFone, cho biết năm 2025, MobiFone sẽ quyết tâm chuyển khẩu hiệu “Giữ vững viễn thông, tấn công không gian mới” sang “Tăng tốc - Đột phá - Vươn mình”, chuyển giữ vững viễn thông sang tấn công viễn thông, chuyển từ ứng phó 5G sang tấn công 5G. Tận dụng công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị để tiến tới mục tiêu sớm trở thành doanh nghiệp công nghệ. Đồng thời, tiếp tục 3 trụ cột để tạo nên năng lực cạnh tranh là hạ tầng số, phát triển đối tác, quản trị.