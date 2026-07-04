Trưa 4/7, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết đây là vụ án, vụ việc được dư luận rất quan tâm. Bộ Công an đã lãnh đạo chỉ đạo rất sát sao, đặt trong tổng thể công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an đã chỉ đạo tập trung xác minh làm rõ toàn bộ đường dây; đồng thời thu hồi triệt để, tối đa tiền bị chiếm đoạt của người dân.

Công an Hà Nội và TPHCM đã nhận được khoảng 2.500 phản ánh, kiến nghị, tố giác liên quan loại hình vi phạm này. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra của Công an 2 thành phố đã khởi tố 4 vụ án và 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 bị can khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội rửa tiền. Bước đầu đánh giá, tài sản mà người dân bị chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin về công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: Nhật Bắc

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, lực lượng chức năng đang rất tích cực để điều tra, xử lý, làm rõ và thu hồi tài sản.

4 đặc trưng của loại tội phạm lừa đảo

Đề cập đến thủ đoạn của loại tội phạm này, người phát ngôn Bộ Công an chỉ rõ, các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và y tế.

Các đối tượng nhắm chủ yếu vào những người có điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi và người có nhu cầu về du lịch, chăm sóc sức khỏe.

“Thủ đoạn cơ bản nhất là triển khai tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết về 4 đặc trưng của loại tội phạm này.

Thứ nhất, sử dụng thủ đoạn miễn phí, quà tặng, lãi suất cao và ưu đãi lớn. “Đây là những từ khóa chung của loại hình này để đánh vào tâm lý của người bị hại”, người phát ngôn Bộ Công an chia sẻ.

Thứ hai, tác động tâm lý bằng các ưu đãi, chương trình trong thời gian ngắn để tạo sự khan hiếm hàng, từ đó thúc đẩy nhu cầu tham gia hợp đồng, đóng tiền. Thứ ba, tất cả loại hình này đều phải chuyển tiền trước với kỳ vọng nhận lãi suất, lợi nhuận.

Thứ tư, khách hàng không bao giờ nhận lại tiền. Khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền, khách hàng cơ bản không thực hiện được. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tiếp tục tạo những lý do, thủ tục, hứa hẹn để kêu gọi, tác động khách hàng tiếp tục đóng thêm tiền.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ, cơ quan cảnh sát điều tra của Công an Hà Nội, Công an TPHCM đang tập trung điều tra vụ án này. Ông đề nghị tất cả những bị hại có nội dung nào thấy tương tự hoặc liên quan đến vụ án Công an Hà Nội, Công an TPHCM đang điều tra thì liên hệ, cung cấp thông tin để phục vụ điều tra, đồng thời đảm bảo quyền lợi của cá nhân.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng lưu ý, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác với những loại hình đầu tư kinh doanh mà lại “miễn phí, ưu đãi, có quà tặng, lãi suất cao, việc nhẹ lương cao”.

Khi gặp những vấn đề này, người dân cần phải hết sức tỉnh táo, hết sức thận trọng kiểm tra kỹ thông tin.

Ông đồng thời lưu ý không chỉ hình thức lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ mà các hình thức khác lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao đều sử dụng những thủ đoạn tương tự.

“Trong những hợp đồng tương tự như hợp đồng kỳ nghỉ, đề nghị người dân tìm hiểu kỹ các doanh nghiệp, các dự án, các sản phẩm trước khi quyết định tham gia đầu tư hoặc kinh doanh. Bất cứ nội dung nào thấy có nghi vấn phải kiểm tra lại kỹ và nếu thấy dấu hiệu lừa đảo cần phản ánh, kiến nghị, tố giác ngay với cơ quan chức năng, lực lượng Công an”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khuyến nghị.



