Tại hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội do Công an TP Hà Nội tổ chức sáng 19/6, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), đã chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến vụ án “hợp đồng kỳ nghỉ”.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng . Ảnh: T.D.

Theo Thượng tá Thắng, đến nay cơ quan điều tra xác định có 27 công ty liên quan đến vụ việc. Hiện Công an Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án liên quan đến 24 công ty. Ba công ty còn lại đang tiếp tục được xác minh, củng cố tài liệu để làm rõ.

Lãnh đạo Phòng PC03 cho biết, ngay từ giai đoạn đầu điều tra, ban chuyên án đã đặt ra nội dung xác minh liệu có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn. Thượng tá Thắng nhấn mạnh, nếu có căn cứ xác định vi phạm, Công an TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Về nhân thân các bị can, Phó trưởng Phòng PC03 cho biết, trong số 194 bị can đã bị khởi tố có 34 người giữ vị trí chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp. Độ tuổi các bị can chủ yếu từ 20-40 tuổi.

Trong đó, các giám đốc doanh nghiệp và đội ngũ kinh doanh (sale) hầu hết có trình độ cử nhân. Cá biệt, có một giám đốc sinh năm 2000.

Theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, quá trình xác minh, trích xuất dữ liệu và kiểm tra sổ sách của các đối tượng, cơ quan chức năng đã phát hiện khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị những người là bị hại trong các vụ việc liên quan cần đến trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội hoặc Công an các phường để trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.