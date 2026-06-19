Thông tin tại buổi họp báo ngày 19/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết các doanh nghiệp trong đường dây đều vận hành theo chung một kịch bản, sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa đảo khách hàng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin trong buổi họp báo.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, các đối tượng đã xây dựng kịch bản lừa đảo chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể cho từng mắt xích nhằm tiếp cận, dụ dỗ khách hàng tham gia các giao dịch “sở hữu kỳ nghỉ”, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Ông cũng cho biết phương thức hoạt động của tội phạm đã có sự thay đổi đáng kể. Nếu trước đây nhiều vụ án có yếu tố nước ngoài, với các đối tượng trực tiếp hoạt động hoặc câu kết với đồng phạm ở nước ngoài để thực hiện hành vi phạm tội, thì hiện nay phần lớn các vụ việc đều được tổ chức và thực hiện ngay trong nước.

"Nhận thức pháp luật và mức độ coi thường pháp luật của các đối tượng là không thể chấp nhận được. Vì vậy, cần xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe; đồng thời nghiên cứu, đề xuất tăng chế tài đối với một số loại tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng nghiệp vụ, làm việc xuyên ngày đêm để điều tra, làm rõ vụ án. Các cơ quan tiến hành tố tụng cũng thống nhất quan điểm xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo theo quy định của pháp luật.

Đến nay, cơ quan điều tra bước đầu xác định số tiền liên quan đến vụ án khoảng 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, số bị hại được ghi nhận mới chỉ là một phần so với thực tế do vẫn còn nhiều người chưa trình báo với cơ quan chức năng.

Từ đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị những người bị hại hoặc nghi ngờ mình là bị hại chủ động gửi đơn trình báo đến Công an TP Hà Nội hoặc công an cấp xã nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Việc cung cấp thông tin kịp thời sẽ giúp cơ quan chức năng làm rõ hành vi phạm tội, truy tìm và thu hồi tài sản, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

"Công an TP Hà Nội xác định đây là vụ án đặc biệt phức tạp, với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, chúng tôi sẽ tập trung điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và thu hồi tối đa tài sản cho người bị hại", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 24 vụ án với 194 bị can. Trong đó, 34 bị can giữ vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, gồm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và giám đốc các công ty.