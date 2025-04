Ngày 12/4, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: UBND tỉnh này vừa nhận được văn bản của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi tiếp nhận văn bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, tổng hợp, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an; gửi Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị liên quan, phối hợp kịp thời với Sở Công thương trong việc thực hiện yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an); chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu, số liệu cung cấp; giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Công thương để liên hệ và hướng dẫn việc cung cấp thông tin, tài liệu theo đúng quy định.

Hệ thống điện mặt trời tại một xã miền núi Quảng Bình. Ảnh: CTV

Tại Quảng Bình, UBND tỉnh này cũng đã tiếp nhận văn bản từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, yêu cầu phối hợp cung cấp hồ sơ phục vụ điều tra vụ án liên quan đến các dự án nhà máy điện mặt trời trên địa bàn tỉnh.

Nội dung văn bản nêu rõ, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành kiểm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm liên quan đến hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Công Thương và một số tỉnh, thành phố.

Để phục vụ việc điều tra, Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình cung cấp danh sách toàn bộ các dự án nhà máy điện mặt trời đã được bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016–2020 và đã đưa vào vận hành (toàn bộ hoặc một phần), kèm theo phương án phân bổ tiền bán điện.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đề nghị cung cấp danh sách các dự án nhà máy điện mặt trời tại Quảng Bình đã được phê duyệt nhưng chưa vận hành thương mại, chưa thực hiện việc thu tiền bán điện, kèm theo lý do cụ thể.

Bộ Công an cũng yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các dự án điện mặt trời tại tỉnh Quảng Bình theo tinh thần Nghị quyết 233/NQ-CP của Chính phủ.

Văn bản trả lời và thông tin, tài liệu cung cấp gửi về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trước ngày 15/4.