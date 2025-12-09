Cụ thể, Thông tư số 60 nêu rõ, giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện áp dụng đối với bên mua điện sử dụng điện cho các trạm/trụ sạc điện, tủ đổi pin xe điện phục vụ kinh doanh dịch vụ sạc xe điện cho các phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng.

Trường hợp sạc xe điện của khách hàng giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt thì áp dụng giá bán lẻ điện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư này. Đó là, với khách hàng giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt sau một công tơ nhưng có sử dụng một phần cho mục đích ngoài sinh hoạt thì áp dụng theo giá bán lẻ điện sinh hoạt cho toàn bộ sản lượng điện năng đo đếm được tại công tơ đó.

Trong Thông tư số 60 có quy định chi tiết về giá bán lẻ điện cho trạm sạc xe điện và tủ đổi pin. Ảnh: VF

Trường hợp sạc xe điện của khách hàng giao kết hợp đồng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt thì áp dụng giá bán lẻ điện theo từng mục đích sử dụng điện nếu có công tơ đo đếm điện riêng.

Trong trường hợp do kết cấu lưới điện không lắp đặt được công tơ đo đếm điện riêng cho mục đích sạc xe điện thì áp dụng giá bán điện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư số 60. Cụ thể, với khách hàng giao kết hợp đồng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạct sau một công tơ thì hai bên mua, bán điện căn cứ theo hình thức sử dụng thực tế để thoả thuận tỷ lệ điện năng sử dụng cho mỗi loại mục đích.

Nguyên tắc chung là giá bán điện phải áp dụng đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng. Người mua điện có trách nhiệm kê khai trung thực mục đích sử dụng, trường hợp thay đổi phải thông báo cho bên bán trước ít nhất 15 ngày. Nếu áp dụng sai mục đích gây thiệt hại, hai bên có trách nhiệm truy thu hoặc hoàn trả chênh lệch trong thời hạn tối đa 12 tháng trở về trước, đồng thời có quyền yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật và hợp đồng.