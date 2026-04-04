Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay, vấn đề nguồn cung năng lượng, xăng dầu và tình hình dự kiến tiêu thụ điện mùa hè tới được báo chí quan tâm đặt câu hỏi đến Bộ Công Thương.

Về điều hành và đảm bảo nguồn cung xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, xung đột Trung Đông xảy ra từ 28/2 và tiếp tục leo thang căng thẳng đến nay. Điều này đã tác động đến nguồn cung xăng dầu.

"Theo đánh giá, quy mô và mức độ ảnh hưởng đến nay đã vượt các cú sốc dầu mỏ thập niên 1970", Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin.

Trước tình hình đó, từ đầu tháng 3, Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng kịch bản điều hành xăng dầu. Trong đó có hai kịch bản 4 tuần trong tháng 3 và kịch bản dài hơn là đến tháng 4, hiện đang thực hiện phương án tới tháng 4.

Phương án điều hành giá xăng dầu đảm bảo nguyên tắc thực hiện nghiêm chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng, an ninh năng lượng và nguồn cung xăng dầu, cập nhật diễn biến giá và đánh giá tác động tới người dân, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Từ đó có giải pháp đảm bảo cung cầu, đảm bảo giá xăng dầu ổn định, hài hòa lợi ích với nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, ngay sau xung đột tại Trung Đông xảy ra, Thủ tướng đã thành lập Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng. Trong 5 tuần qua, Chính phủ và Thủ tướng đã có 7 nghị quyết, quyết định, công điện và văn bản chỉ đạo, nhiều cuộc điện đàm với các nước, chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn nước ngoài, đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước.

Thực tế, Bộ Công Thương tham mưu Chính phủ ban hành 2 nghị quyết (Nghị quyết 36 và Nghị quyết 55) về điều hành xăng dầu và phối hợp với Bộ Tài chính kiến nghị tạm ứng ngân sách cho quỹ bình ổn giá xăng dầu, tiếp tục thực hiện việc bình ổn giá.

Đến nay, nguồn cung xăng dầu, sản lượng khai thác tăng 30%, bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất tới hết tháng 4 tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất; đối với Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn được đảm bảo nguyên liệu sản xuất tới hết tháng 4.

Trong tháng 3, các thương nhân, đầu mối nhập khẩu đã mua sản phẩm xăng dầu đạt khối lượng khoảng 3,2 triệu m3, cùng với lượng còn tồn kho đảm bảo nguồn cung trong nước tới hết tháng 4.

Bộ Công Thương đang tiếp tục xây dựng kịch bản trong các tháng tiếp theo. Bộ cũng thực hiện các giải pháp như tăng cường nguồn cung, tăng sản xuất trong nước, đa dạng hóa cung cầu...

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng cần phát triển mạnh nhiên liệu thân thiện môi trường thay thế là xăng sinh học; nâng cao năng lực dự trữ thương mại, tăng cường ứng dụng công nghệ và quản trị rủi ro...

Trong tháng 3, các thương nhân, đầu mối nhập khẩu đã mua sản phẩm xăng dầu đạt 3,2 triệu m3 cùng với hàng tồn kho hiện tại có thể đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho đến hết tháng 4.

Việc cung ứng điện cả năm 2026 sẽ được đảm bảo

Về tình hình điện, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 sáng nay, Thủ tướng đã nhấn mạnh: Tuyệt đối không để thiếu điện mặc dù tình hình vô cùng khó khăn.

Vì vậy để chuẩn bị việc đảm bảo cung ứng điện, Bộ Công Thương đã phê duyệt phương án vận hành hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là các tháng cao điểm mùa khô với phương án dự phòng, điều hành việc tăng trưởng phụ tải điện lên tới hơn 14%.

Theo kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia của tháng 4, tăng trưởng điện dự kiến hơn 6,47%, lũy kế cả năm tổng sản lượng điện đạt 350 tỷ kWh, tăng trưởng 7,92% so với cùng kỳ.

Ông Tân cho biết, trong 3 tháng qua, việc cung ứng điện được đảm bảo, tăng trưởng phụ tải đạt mức 6,5% so với cùng kỳ. Vì vậy, trong thời gian tới Bộ triển khai các giải pháp là bám sát theo dõi dự báo, kiểm tra và chuẩn bị các phương án về cung ứng điện.

Ngay trong quý 1 các đơn vị chức năng của bộ đã làm việc với các đoàn công tác rà soát từ khâu phát điện, lưới điện, nguyên vật liệu sơ cấp phục vụ cho phát điện.

Kết quả kiểm tra cho thấy các tập đoàn, tổng công ty chuẩn bị phương án đảm bảo cung ứng điện; rà soát sửa chữa thiết bị đảm bảo vận hành; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, tăng cường kiểm tra nơi xung yếu.

“Chúng tôi tin tưởng việc cung ứng điện cả năm 2026 sẽ được đảm bảo”, ông Tân nói.

Tuy nhiên, công tác lập kế hoạch dự phòng khó dự báo, đặc biệt là ảnh hưởng của El Nino, khó khăn trong cung ứng nhiên liệu. Hồ thủy điện phải thực hiện đồng thời nhiều mục tiêu nên thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương trong điều tiết.

Với quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương là "không để thiếu điện" nên bộ đã yêu cầu các đơn vị chủ động phương án ứng phó, tuyệt đối không để xảy ra đứt gãy nguồn cung nhiên liệu. Cùng với các giải pháp được triển khai, ông Tân nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng điện hợp lý, triển khai giải pháp sử dụng nguồn nước thủy điện hợp lý, hiệu quả.