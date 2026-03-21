Tại phiên họp ngày 20/3, Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bám sát, dự báo tình hình, diễn biến cung cầu và giá cả xăng dầu thế giới để chủ động, xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả; xem xét sử dụng ngay các công cụ chính sách tài khóa (các loại thuế, phí, chi, ứng chi ngân sách), tiền tệ (hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ), chính sách quản lý giá, chính sách thương mại...

Bộ Chính trị yêu cầu kết hợp tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, siết chặt quản lý chống buôn lậu, quản lý chặt chẽ các đầu mối, thương nhân; xử lý nghiêm tình trạng găm hàng trục lợi, gian lận thương mại.

"Khuyến khích tiết kiệm trong tiêu dùng để bảo đảm ổn định nguồn cung, giảm thiểu biến động tăng giá nguyên liệu, nhiên liệu trong nước làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống nhân dân, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh trật tự xã hội...", kết luận của Bộ Chính trị nêu.

Bộ Chính trị chỉ đạo sớm xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng, dự trữ nguyên liệu, nhiên liệu trong dài hạn.

Đảng ủy các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chủ động, tích cực trao đổi với các đối tác nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước được mua nguyên, nhiên liệu, bảo đảm nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quy hoạch và xây dựng hệ thống kho dự trữ xăng dầu

Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do các tác động của xung đột tại Trung Đông và việc triển khai Kết luận số 14 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng tình với các nhận định, đánh giá tại cuộc họp về việc khủng hoảng xăng dầu trên thế giới lần này rất phức tạp, khó định đoán.

Thủ tướng: Chủ động đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng, xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh 4 mục tiêu lớn: Dứt khoát không để thiếu năng lượng nói chung và xăng dầu nói riêng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ tình hình nào; phải đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; phục vụ cho tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026 và những năm tiếp theo; quản trị được các rủi ro có thể xảy ra.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Kết luận số 14 về bảo đảm nguồn cung và giá nguyên liệu ổn định.

Bộ Công Thương tiếp tục bám sát, dự báo tình hình, diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động đánh giá cung cầu và giá cả xăng dầu thế giới để chủ động xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả, thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp.

Các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối; duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết.

Thủ tướng lưu ý, Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động có các giải pháp điều hành phù hợp; kịp thời điều tiết nguồn cung giữa các khu vực, địa bàn, bảo đảm chủ động, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội.

Bộ Công Thương cũng được giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong công tác điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm an ninh năng lượng, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lợi ích nhóm, trục lợi chính sách.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, hoàn thiện cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia về xăng dầu trong các trường hợp khẩn cấp; lâu dài phải quy hoạch và xây dựng hệ thống kho dự trữ.

Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu sử dụng ngay các công cụ chính sách tài khóa (các loại thuế, phí, chi, ứng chi ngân sách), chính sách quản lý giá.

Bộ Tài chính theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối theo đúng quy định.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ: Ngoại giao, Công Thương, Tài chính chỉ đạo các cơ quan chủ động, tích cực trao đổi với các đối tác nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước được mua nguyên, nhiên liệu, bảo đảm nguồn cung.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, siết chặt quản lý, chống buôn lậu, quản lý chặt chẽ các đầu mối, thương nhân; xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, đội giá, trục lợi, gian lận thương mại, buôn lậu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, quy định pháp luật về giá cả.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, chủ tịch các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả để khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiết kiệm trong tiêu dùng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện, các loại nhiên liệu sinh học, góp phần chuyển đổi xanh.

Nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi các cơ quan trong hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; coi đây là cơ hội để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng theo Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.



