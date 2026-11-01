Trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 60, Bộ Công Thương đề xuất áp dụng giá điện sản xuất cho các trung tâm dữ liệu.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 60/2025/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện. Theo công văn hoả tốc của Bộ gửi ngày 19/11, các cơ quan và đơn vị được đề nghị gửi góp ý trước ngày 25/11.

Cụ thể, trong dự thảo bổ sung định nghĩa trung tâm dữ liệu là công trình viễn thông, gồm nhà, trạm, hệ thống cáp, máy tính, hệ thống điện và các thiết bị phụ trợ được lắp đặt để xử lý, lưu trữ, quản lý dữ liệu của một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân.

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất hoạt động của trung tâm dữ liệu được bổ sung vào nhóm áp dụng giá điện sản xuất.

Các đối tượng khác cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung ngoài đối tượng nêu trên thì áp dụng giá bán lẻ điện cho kinh doanh.

Trong tờ trình, Bộ Công Thương cho biết trong quá trình triển khai Thông tư 60, cơ quan này nhận được nhiều kiến nghị liên quan đến việc áp dụng giá bán lẻ điện cho các trung tâm dữ liệu.

Trước đây, khi trung tâm dữ liệu chưa phát triển mạnh tại Việt Nam và chưa được xác định là loại hình dịch vụ riêng biệt, các cơ sở này được áp dụng giá điện sản xuất theo Thông tư 16/2014.

Bộ Công Thương đề xuất áp dụng giá điện sản xuất cho các trung tâm dữ liệu. Ảnh: CMC

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của các trung tâm dữ liệu và quy định mới tại Luật Viễn thông năm 2023, Bộ Công Thương đã bổ sung quy định tại Thông tư 60. Theo đó, trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân khác phải áp dụng giá điện kinh doanh.

Trường hợp phục vụ nhu cầu nội bộ doanh nghiệp, giá điện được xác định theo mục đích sử dụng điện trong hợp đồng mua bán điện hiện có.

Nếu trung tâm dữ liệu sử dụng điện cho nhiều mục đích, bên mua và bên bán điện phải thỏa thuận tỷ lệ điện năng tương ứng để áp dụng giá phù hợp.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc do đặc thù kỹ thuật của trung tâm dữ liệu. Nhiều cơ sở đồng thời phục vụ hoạt động nội bộ và cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba, khiến doanh nghiệp và ngành điện khó tách bạch sản lượng điện theo từng mục đích sử dụng.

Trước thực tế này, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị áp dụng thống nhất giá điện sản xuất đối với hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu, không phân biệt phục vụ nội bộ hay cung cấp dịch vụ ra bên ngoài.

Riêng khu vực văn phòng, điểm giao dịch và các hoạt động kinh doanh khác áp dụng giá điện kinh doanh.

Trên cơ sở đó, ngày 22/4, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2818, hướng dẫn trường hợp bên mua và bên bán không thỏa thuận được tỷ lệ điện năng theo từng mục đích thì áp dụng giá điện sản xuất đối với hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, qua kiểm toán tại EVN, Kiểm toán Nhà nước đề nghị xem xét lại tính pháp lý của hướng dẫn này. Theo cơ quan kiểm toán, Công văn 2818 là văn bản cá biệt, không thể thay thế quy định tại Thông tư 60.

Việc hướng dẫn áp dụng khác với quy định của thông tư có thể tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp và làm giảm hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật.

Từ những vướng mắc trên, Bộ Công Thương cho rằng cần sửa đổi, bổ sung Thông tư 60 nhằm làm rõ cách áp dụng giá bán điện cho trung tâm dữ liệu, bảo đảm cơ sở pháp lý và thống nhất trong thực hiện.

Trước đó, VietNamNet đưa tin, việc áp giá điện cho các trung tâm dữ liệu đã phát sinh nhiều vướng mắc. Viettel và CMC gửi kiến nghị lên Bộ Công Thương khi các trung tâm dữ liệu của hai doanh nghiệp tại TPHCM bị áp giá điện kinh doanh, trong khi nhiều địa phương khác áp dụng giá điện sản xuất.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, việc chuyển sang giá điện kinh doanh khiến chi phí điện tăng hơn 50%. Hai đơn vị còn bị yêu cầu thanh toán khoản chênh lệch tiền điện gần 9,62 tỷ đồng và đứng trước nguy cơ bị ngừng cấp điện.

Vướng mắc xuất phát từ sự khác biệt giữa hướng dẫn của Bộ Công Thương và kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Trong khi Bộ Công Thương hướng dẫn áp dụng giá điện sản xuất đối với hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu trong trường hợp không thỏa thuận được tỷ lệ điện năng theo từng mục đích, Kiểm toán Nhà nước cho rằng hướng dẫn này không thể thay thế quy định tại Thông tư 60.

Trước hai cách áp dụng khác nhau, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã gửi văn bản đề nghị Bộ Công Thương và EVN sớm có hướng dẫn thống nhất, tránh phát sinh rủi ro pháp lý và ảnh hưởng đến hoạt động của các trung tâm dữ liệu.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã 3 lần gửi văn bản đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện thống nhất hướng dẫn trước đó của Bộ Công Thương về áp dụng giá bán điện cho các trung tâm dữ liệu.