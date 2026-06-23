Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương cung cấp số liệu về nguồn điện, lưới điện, điện gió, điện mặt trời và nhu cầu phụ tải mới nhằm phục vụ quá trình rà soát, cập nhật Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).

Văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Do đó, Bộ Công Thương yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố rà soát tình hình triển khai các dự án trong quy hoạch, khả năng phát triển mới các dự án nguồn điện, lưới điện có tính khả thi cao để cập nhật, bổ sung quy hoạch nếu cần thiết.

Đối với các dự án nguồn điện đề xuất bổ sung, Bộ Công Thương lưu ý ưu tiên các dự án tại khu vực có sẵn hạ tầng truyền tải, thuận lợi về giải phóng mặt bằng, có chi phí bồi thường thấp và khả năng triển khai nhanh. Đồng thời, ưu tiên phát triển dự án tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các dự án có khả năng triển khai nhanh tại khu vực miền Bắc.

Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương cung cấp số liệu về nguồn điện, lưới điện, điện gió, điện mặt trời. Ảnh: Hoàng Hà

Trường hợp đề xuất bổ sung các nhà máy nhiệt điện than, các địa phương phải báo cáo rõ khả năng bố trí mặt bằng, cung cấp nhiên liệu và dự kiến công nghệ, phương án thu hồi, xử lý khí thải, vị trí, quy mô lưu trữ CO2.

Đối với các tỉnh từ Quảng Trị trở ra phía Bắc, Bộ Công Thương đề nghị rà soát kỹ các tiêu chí theo quy định của Luật Điện lực 2024 và Nghị định 56/2025/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, các địa phương đề xuất đầu tư các dự án nguồn điện nền và lưới điện truyền tải theo cơ chế công trình điện lực khẩn cấp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong đó, đặc biệt lưu ý các dự án có điều kiện thuận lợi về hạ tầng truyền tải, giải phóng mặt bằng và khả năng triển khai nhanh nhằm bảo đảm tiến độ đưa vào vận hành trong giai đoạn 2027-2028.

Bên cạnh đó, yêu cầu các địa phương cung cấp danh mục các dự án có tiến độ vận hành giai đoạn 2025-2030 đã được phê duyệt nhưng đến nay chưa có nhà đầu tư quan tâm, chưa nhận được hồ sơ đề xuất đầu tư.

Đồng thời, cung cấp danh mục các dự án nguồn điện cần điều chỉnh, bổ sung; danh mục các dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp trạm biến áp và đường dây truyền tải 500 kV, 220 kV cần điều chỉnh, bổ sung so với quy hoạch được duyệt.

Các địa phương cần thống kê danh mục những dự án đã được phê duyệt quy hoạch nhưng chưa có nhà đầu tư quan tâm; danh mục các trung tâm dữ liệu đăng ký phát triển trên địa bàn cùng nhu cầu sử dụng điện, vị trí, thời điểm vận hành và phương án cấp điện.

Các tỉnh, thành phố được yêu cầu cung cấp dự kiến nhu cầu phát triển phương tiện giao thông điện tại địa phương; nhu cầu điện cho các trạm sạc xe điện, tàu điện (metro), đường sắt tốc độ cao, mô hình TOD cùng các đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn.