Tại kỳ điều hành giá chiều 9/4, PVOIL và Petrolimex niêm yết giá xăng E10 ở mức 23.070 đồng/lít, giảm 2.620 đồng/lít. Với mức giá này, xăng E10 đang thấp hơn xăng RON95-III là 470 đồng/lít và cao hơn giá xăng E5 RON92 là 730 đồng/lít.

Mới đây, Bộ Công Thương đã đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và truyền thống. Cụ thể, từ ngày 30/4, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Các doanh nghiệp xăng dầu đủ điều kiện có thể triển khai bán xăng E10 ngay, trước khi áp dụng trên toàn quốc từ ngày 30/4.

Trước đó, tại Thông tư số 50 quy định xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc từ ngày 1/6.

Trong hồ sơ dự thảo thông tư, Bộ Công Thương cũng đã thông tin rõ về các phân tích khoa học và kỹ thuật. Bộ chỉ rõ ethanol (E100) có hàm lượng oxy xấp xỉ 34,7%, chỉ số octan cao (khoảng 108 RON) giúp tăng hiệu suất cháy.

Còn về tâm lý lo ngại xăng E10 ảnh hưởng đến động cơ, Bộ Công Thương cho biết, các nghiên cứu chỉ ra E10 tương thích với hơn 90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ.

Ngoài ra, xăng E10 giúp giảm 20-30% lượng CO, giảm 10-20% lượng HC phát thải ra môi trường.

Bộ Công Thương đề xuất bán xăng E10 từ từ 30/4 trên toàn quốc. Ảnh: Nam Khánh

Là doanh nghiệp bán thí điểm xăng E10 từ tháng 8/2025, ông Hồ Ngọc Linh, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Xăng dầu - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), cho biết, sản lượng E10 bán ra đã tăng, thể hiện sự đón nhận của người tiêu dùng.

Về chất lượng, từ lúc triển khai bán thí điểm đến nay, Petrolimex chưa ghi nhận bất cứ khiếu nại, phản ánh nào của người tiêu dùng với loại xăng này. “Chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra, giám sát và kết quả thử nghiệm cho thấy xăng E10 đáp ứng yêu cầu kỹ thuật”, ông Linh cho hay.

Trước đó, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho biết, việc sử dụng xăng E10 đã phổ biến từ lâu nên các nhà sản xuất đã nghiên cứu để động cơ tương thích với loại xăng sinh học này. Thậm chí, xe ô tô ông sở hữu có thể sử dụng cả xăng E20.

"Nguy hiểm lớn nhất là dùng sai mức tiêu chuẩn của xăng, chứ không phải do xăng”, ông Phúc nhấn mạnh. Theo ông, người tiêu dùng nên quan tâm và lưu ý xe của mình đang đi cần dùng xăng tiêu chuẩn Euro 3, 4 hay 5. Có thể xem thông số này trên nắp bình xăng của xe.

Khi phân tích sâu hơn, ông cho biết, ethanol là chất dung môi không ảnh hưởng đến các chi tiết cơ khí, chỉ ảnh hưởng đến vật liệu phi kim như gioăng, phớt, cao su. Khi có thay đổi về vật liệu, các hãng sản xuất đã tính toán để đảm bảo tương thích.

Với các xe khi mở nắp bình xăng không ghi mức E, thường là xe sản xuất cách đây hơn 20 năm, ông nghĩ rằng xe đó cần được chăm sóc, phải kiểm tra hệ thống nhiên liệu. Đây là nguyên tắc bảo dưỡng chung, kể cả không sử dụng E10 các chi tiết này vẫn cần thay thế để đảm bảo an toàn, hoạt động tốt.

Bên cạnh đó, ethanol có tính chất tẩy rửa nên có thể làm các cặn bám trong bình xăng tan ra nhanh hơn và theo hệ thống nhiên liệu đi lên động cơ. Tuy nhiên, ở các dòng ô tô đời mới, bình xăng và hệ thống nhiên liệu đã được cải tiến nên hầu như không xảy ra hiện tượng đóng cặn.

Trong khi đó, với xe máy - đặc biệt là các xe đời cũ - nguy cơ này vẫn có thể tồn tại, vì vậy người tiêu dùng cần lưu ý khi sử dụng.

"Thực ra, việc đổ xăng E10 chỉ kích hoạt cho việc tan cặn nhanh hơn chứ không phải vì xăng E10 mới sinh ra cái đó, cần phải hiểu như vậy", ông nói thêm.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc khuyến cáo với người tiêu dùng đi xe ít thì đổ ít xăng. Còn việc hút nước hoàn toàn không gây hỏng hóc, tắc vòi phun; tình trạng tắc chủ yếu do cặn bẩn, không phải do hút nước.