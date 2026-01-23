Năm 15 tuổi, Tuan Le đưa ra một lời hứa táo bạo với cha mẹ: "Cho con 10 năm, con sẽ lo cho bố mẹ nghỉ hưu".

Khi đó, gia đình Le vừa từ Việt Nam sang Canada định cư. Để nuôi sống gia đình, bố mẹ anh làm việc quần quật không ngơi nghỉ.

Tuan Le thành lập công ty sản xuất video ShortsCut có trụ sở tại Toronto vào năm 2023.

Ảnh: CNBC Make It

“Tôi nhớ có lần bố về nhà lúc khoảng 7h sáng và mẹ nói rằng chỉ trong một tuần ông đã sụt tới hơn 2kg. Khoảnh khắc đó khiến tôi tỉnh ngộ. Lúc đó, tôi đã nói với bố mẹ: ‘Cho con 10 năm, con sẽ lo cho bố mẹ nghỉ hưu', Le kể với CNBC Make It.

Theo Le, bố mẹ anh quyết định sang Canada, sự thay đổi này khiến Le - khi ấy còn là một thiếu niên không rành tiếng Anh - rơi vào trạng thái trầm cảm và tức giận trong thời gian dài.

Lời hứa thành hiện thực sau 10 năm

Đến năm 2025, Le đã thực hiện được lời hứa năm nào. Thành công của công ty sản xuất video ShortsCut, có trụ sở tại Toronto do anh sáng lập, giúp Le đều đặn gửi cho bố mẹ 5.000 CAD mỗi tháng (khoảng 95 triệu đồng), đủ để chi trả tiền thuê nhà và sinh hoạt phí khi họ sống cách Toronto khoảng một giờ lái xe.

“Bố mẹ tôi vẫn đi làm vì họ muốn có việc làm cho khuây khỏa, chứ không phải vì bắt buộc”, Le chia sẻ. Hiện tại, họ chỉ làm việc hai ngày mỗi tuần tại quầy nông sản do mẹ anh quản lý.

Từ video game đến doanh nghiệp triệu USD

ShortsCut được Le thành lập vào năm 2023, chuyên sản xuất các video ngắn cho thương hiệu trên TikTok, Instagram Reels và YouTube Shorts. Ban đầu, anh chỉ quay các video món ăn cho nhà hàng quanh Toronto, rồi dần nâng cấp lên những sản phẩm được thiết kế để “gây bão” trên mạng xã hội.

Theo các tài liệu CNBC Make It tiếp cận, năm 2025, ShortsCut đạt doanh thu 1,08 triệu USD, với lợi nhuận ròng hơn 488.000 USD. Công ty hiện có 10-12 khách hàng thường xuyên, trong đó có các thương hiệu thức ăn thú cưng và công nghệ.

Tuan Le và bố mẹ anh. Ảnh: CNBC Make It

Niềm đam mê dựng video của Le bắt đầu từ khi anh còn chật vật hòa nhập với cuộc sống ở Canada. Khi đó, Le chơi nhiều game và tự dựng các video tổng hợp màn chơi của mình.

“Đó là cách tôi đến với việc chỉnh sửa video”, anh nói. Từ đó, Le bắt đầu dựng video cho các YouTuber về game, tài chính và thương mại điện tử. Thời gian đầu, anh chỉ nhận 20 CAD cho mỗi video dài khoảng 20 phút.

Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2018, Le theo học tại Trường Điện ảnh Toronto. Một trong những bài tập đầu tiên của anh là làm phim ngắn về đề tài có ý nghĩa cá nhân và anh đã chọn kể câu chuyện về chính bố mẹ mình. Bộ phim được đưa vào “hall of fame” - bảng vinh danh các tác phẩm, cá nhân tiêu biểu của trường.

Chỉ 4 tháng sau, Le quyết định bỏ học.

“Khi đó tôi vừa thấy rất phấn khích, nhưng cũng nhớ đến một câu nói: ‘Nếu bạn là người giỏi nhất trong căn phòng, nghĩa là bạn đang ở nhầm chỗ’”, anh chia sẻ.

“Tôi có thể giúp bạn nổi tiếng”

Sau khi bỏ học, Le gửi email cho hàng loạt CEO, công ty sản xuất và agency marketing tại Toronto với mong muốn tìm một công việc liên quan đến video, nhưng không nhận được phản hồi nào do thiếu kinh nghiệm.

Cuối cùng, anh chấp nhận làm việc không lương trong 3 tháng cho một công ty sản xuất nội dung để học cách vận hành doanh nghiệp. Song song với đó, Le tự làm video bên ngoài, nhắn tin cho mọi nhà hàng ở Toronto để xin quay video đổi lấy một bữa ăn.

“Tôi quay video để đổi lấy đồ ăn miễn phí, ở tạm trên ghế sofa nhà bạn, bên cạnh chiếc vali và laptop”, anh nhớ lại.

Tuan Le theo học tại Trường Điện ảnh Toronto nhưng bỏ dở sau 4 tháng.

Ảnh: CNBC Make It

Ban đầu, các video đăng trên Instagram không thu hút nhiều lượt xem. Khi TikTok bắt đầu bùng nổ, Le nhìn thấy cơ hội. Anh đề nghị khách hàng trả 2.000 USD để sản xuất 10 video TikTok, kèm cam kết hoàn tiền nếu không hiệu quả.

Video đầu tiên đạt 700.000 lượt xem, video tiếp theo đạt 300.000 lượt. Nhờ bắt đúng xu hướng, một nhà hàng đã tăng 9.000 người theo dõi chỉ sau một đêm.

“Tôi nhận ra mình đã tìm ra thứ gì đó. Tôi mang những ví dụ đó đi thuyết phục khách hàng khác và nói: ‘Tôi có thể giúp anh nổi tiếng’”, Le kể lại.

Cuối năm 2022, Le rời công ty cũ và chính thức thành lập ShortsCut vào tháng 1/2023.

“Phải hơi… liều lĩnh một chút”

Từ lĩnh vực nhà hàng, ShortsCut dần mở rộng sang các thương hiệu lớn hơn như mì Buldak hay công ty phần mềm AI Replit. Giá dịch vụ tăng từ 2.000 USD lên 10.000-16.000 USD mỗi tháng cho mỗi khách hàng.

Thời gian đầu, Le cam kết hoàn tiền nếu video không lan truyền, nhưng anh cho biết chỉ phải hoàn tiền duy nhất một lần.

Tính đến cuối năm 2025, ShortsCut có 15 nhân sự làm việc trên toàn cầu, từ nhà sáng tạo nội dung, biên kịch đến quản lý dự án.

Le cho biết anh tự hào vì đã xây dựng được doanh nghiệp của riêng mình và thực hiện được lời hứa với bố mẹ, nhưng đó chưa phải đích đến cuối cùng.

“Tôi muốn ShortsCut đạt doanh thu 100 triệu USD trong khoảng 5 năm tới. Nghe có vẻ hơi viển vông, nhưng để chơi cuộc chơi này, bạn phải chấp nhận hơi… liều lĩnh một chút”, Le nói.