Thông tin trên được công bố tại lễ tuyên dương hơn 300 cá nhân và 25 tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Y Dược TPHCM giai đoạn 2023-2025.

The Lancet là tạp chí y khoa danh tiếng toàn cầu, có lịch sử hơn 200 năm, được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ các nghiên cứu có tác động lớn đến thực hành lâm sàng và chính sách y tế.

Impact Factor (IF) là thước đo mức độ ảnh hưởng của một tạp chí khoa học, phản ánh số lần trích dẫn trung bình của mỗi bài báo trong một khoảng thời gian nhất định. IF càng cao, tạp chí càng có uy tín và ảnh hưởng lớn trong cộng đồng học thuật.

Bài báo của PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan được đăng trên The Lancet là một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, với tiêu đề: “Livebirth rate after one frozen embryo transfer in ovulatory women starting with natural, modified natural, or artificial endometrial preparation in Viet Nam: an open-label randomised controlled trial”.

Vinh danh tại lễ tuyên dương khoa học

Tại lễ tuyên dương, ở hạng mục nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế giai đoạn 2023-2025, Trường Đại học Y Dược TPHCM đã vinh danh 55 nhà khoa học có bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín với IF từ 3,0 trở lên.

Trong số này, bài báo của PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan đăng trên The Lancet được xem là điểm nhấn nổi bật, ghi dấu ấn mạnh mẽ của giới khoa học Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu y học quốc tế.

Bài báo của PGS Vương Thị Ngọc Lan được vinh danh.

Cùng hạng mục, PGS.TS Quách Trọng Đức, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nội Tổng quát (Trường Y), cũng được ghi nhận với 6 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế có IF từ 3,0 trở lên, trong đó có bài đăng trên tạp chí Gut với chỉ số IF đạt 23.

Chân dung nhà khoa học uy tín

PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan từng giữ các vị trí Trưởng Khoa Y, Trưởng Bộ môn Phụ sản - Khoa Y, Trường Đại học Y Dược TPHCM trước khi được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng. Bà hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Y học TPHCM; thành viên Ban biên tập tạp chí Fertility and Reproduction (tạp chí chính thức của ASPIRE, Hội Y học sinh sản châu Á - Thái Bình Dương), đồng thời là thành viên nhóm biên soạn Hướng dẫn tiếp cận cặp vợ chồng hiếm muộn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bà là tác giả và đồng tác giả của hơn 80 đề tài nghiên cứu và bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều tạp chí danh tiếng như New England Journal of Medicine, Human Reproduction, Fertility & Sterility...

PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan sinh năm 1971, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; nhận bằng thạc sĩ y học chuyên ngành phôi học lâm sàng tại Đại học Quốc gia Singapore. Bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học chuyên ngành sản phụ khoa tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM và được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019.

PGS Vương Thị Ngọc Lan.

Năm 2020, PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan là một trong 3 nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu. Năm 2021, bà được tạp chí Asian Scientist (Singapore) bình chọn vào danh sách 100 nhà khoa học châu Á có thành tích nghiên cứu xuất sắc.

Đáng chú ý, cách đây một tháng, bà trở thành đại diện duy nhất của châu Á trong nhóm tác giả chủ chốt xây dựng Hướng dẫn dự phòng - chẩn đoán - điều trị hiếm muộn năm 2025 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan là con của GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

Ở các hạng mục khen thưởng khác giai đoạn 2023-2025, Trường Đại học Y Dược TP.HCM cũng ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhà trường vinh danh các nhà khoa học là tác giả của 6 sáng chế và 4 giải pháp hữu ích, tiêu biểu là TS Trương Công Trị, giảng viên Bộ môn Công nghệ Dược phẩm (Trường Dược) với một bằng độc quyền sáng chế và 2 bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Ở mảng nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp trên cơ sở, đề tài cấp thành phố do PGS.TS Huỳnh Công Nhật Nam (Bộ môn Kỹ thuật Phục hình răng, Khoa Răng Hàm Mặt) chủ trì, kinh phí trên 2,7 tỷ đồng, đã hoàn thành và nghiệm thu đạt yêu cầu.

Đặc biệt, trong hoạt động tăng nguồn thu khoa học - công nghệ, dự án hợp tác với Shionogi Co., Ltd do nhóm PGS.TS Đỗ Văn Dũng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc và TS Nguyễn Thị Hải Liên thực hiện được đánh giá cao với giá trị hợp đồng trên 43 tỷ đồng.