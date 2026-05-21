Tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 21/5, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã thông tin về tình hình xử lý hàng giả, hàng nhái bày bán tại các điểm du lịch, mua sắm lớn như Saigon Square, chợ Bến Thành...

Theo đó, thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn địa bàn.

Chỉ từ ngày 7/5 đến 20/5, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 138 vụ vi phạm về hàng giả mạo nhãn hiệu, tạm giữ 7.287 đơn vị sản phẩm các loại với tổng trị giá ước tính hơn 4,6 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 86 vụ với tổng số tiền phạt 831 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm và chuyển cơ quan điều tra một vụ có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993, trú TPHCM) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Riêng tại hai "điểm nóng" là chợ Bến Thành và Saigon Square, lực lượng chức năng đã xử lý 8 vụ vi phạm, tạm giữ 213 sản phẩm hàng giả mạo nhãn hiệu trị giá hơn 42 triệu đồng, xử phạt hành chính hơn 56 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật.

Tính chung từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã kiểm tra, xử lý 882 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 77.100 đơn vị sản phẩm, bao gồm giày dép, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, phụ tùng điện thoại di động với tổng trị giá ước tính hơn 10,1 tỷ đồng. Tổng số tiền xử phạt hành chính vượt 5,1 tỷ đồng, hai vụ đã được chuyển cơ quan điều tra.

Trước hành vi sử dụng loa nội bộ và bộ đàm để tiếp tay trốn tránh kiểm tra tại Saigon Square, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM khẳng định sẽ phối hợp với Công an TPHCM xem xét xử lý theo quy định về hành vi "cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ".

Đối với các tổ chức, cá nhân tái phạm nhiều lần hoặc có giá trị hàng vi phạm từ 200 triệu đồng trở lên, cơ quan này sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời gian tới, cơ quan chức năng cho biết sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên, kể cả ngoài giờ và ngày nghỉ; tăng cường giám sát các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội; đồng thời yêu cầu 100% tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết không tàng trữ, trưng bày, buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu.