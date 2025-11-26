Các đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sơn La thăm và làm việc tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thay mặt đoàn công tác, ông Sùng A Giao, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đã khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách cho người có uy tín trên địa bàn thời gian qua.

Theo ông Sùng A Giao, trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có 12 dân tộc anh em cùng nhau sinh sống, trong đó các DTTS chiếm gần 90% dân số của tỉnh. Trong năm 2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đời sống của người dân cơ bản ổn định. Tính đến hết tháng 6/2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 10,89%; phấn đấu đến hết năm 2025 giảm xuống còn 7,89%.

Ông Sùng A Giao, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng với đó, chính sách cho người có uy tín cũng được tỉnh Sơn La thực hiện đầy đủ, bảo đảm công khai, minh bạch. Người có uy tín thường xuyên được cung cấp thông tin; học tập trao đổi, kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; thăm hỏi khi đau ốm và các dịp lễ, Tết. Nhiều tấm gương người có uy tín đã trở thành điển hình tiêu biểu làm kinh tế giỏi, giữ gìn an ninh trật tự và là hình mẫu để người dân noi theo.

Tại buổi gặp, lãnh đạo các vụ thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã lắng nghe nhiều ý kiến của đại diện người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sơn La liên quan tới những vấn đề về di cư tự do gắn liền với bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu vực miền núi; chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín…

Ông Ma Thế Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc và tôn giáo phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Ma Thế Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc và tôn giáo (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sơn La với các phong trào ở địa phương.

Ông Luận mong muốn đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu, vận động bà con tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển; góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Các đại biểu người có uy tín chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt

Đối với những ý kiến đóng góp, kiến nghị đề xuất của các đại biểu người có uy tín tỉnh Sơn La, ông Ma Thế Luận cho biết các vụ chức năng của Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tổng hợp, tiếp thu để báo cáo với Lãnh đạo Bộ có những phương án tháo gỡ kịp thời, hiệu quả.