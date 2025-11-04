Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông cùng bà Ramla Khalidi - Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam - ký Bản Ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Anh Dũng

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông cùng bà Ramla Khalidi - Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam đồng chủ trì buổi lễ.

Bản Ghi nhớ giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo và UNDP là kết quả của quá trình trao đổi kỹ lưỡng trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau; cùng với sự phối hợp tích cực từ Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực gồm:

Triển khai thực hiện Công ước Quốc tế về Xóa bỏ mọi Hình thức Phân biệt Chủng tộc (CERD), các khuyến nghị của Ủy ban Công ước CERD cũng như các cơ chế quốc tế khác về quyền con người thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo Quyết định số 1567/QĐ-TTg ngày 14/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) và triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Công ước CERD.

Tăng cường trao đổi hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trên một số lĩnh vực công tác dân tộc: Hỗ trợ phát triển sinh kế và khởi nghiệp; nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số.

Giải quyết các vấn đề, chuyên đề khác như tăng cường sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong các vị trí lãnh đạo công, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuyên truyền các thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực công tác dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Dũng

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc nói chung, giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo với UNDP nói riêng nhằm nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và bao trùm.

Sự kiện này cũng khẳng định sự chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng trong việc chia sẻ với bạn bè quốc tế những kinh nghiệm thực tiễn quý báu về công tác dân tộc, góp phần thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và hợp tác vì sự phát triển bền vững và nhân văn.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông tin tưởng rằng, với sự đồng hành của UNDP, sự phối hợp của các bộ, ngành và quyết tâm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, việc triển khai Bản Ghi nhớ sẽ mang lại những kết quả thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời khẳng định hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Dũng

Về phía UNDP, bà Ramla Khalidi khẳng định, Bản Ghi nhớ tạo lập một khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa hai bên trong sự gắn kết chặt chẽ với các Chương trình Mục tiêu quốc gia của Việt Nam, cũng như những mục tiêu phát triển bền vững.

“UNDP không chỉ coi dự án này là kết quả của tầm nhìn chia sẻ giữa hai bên, mà UNDP còn là đối tác của Việt Nam trong việc triển khai, để các mục tiêu này được hiện thực hóa qua những chương trình, dự án thực chất và cụ thể”, bà Ramla Khalidi chia sẻ.