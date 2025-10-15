Những ngày qua, hàng triệu trái tim Việt Nam đã cùng hướng về những tỉnh chịu thiệt hại bởi 2 cơn bão liên tiếp (bão số 10 và số 11).

Chỉ tính riêng mưa lũ sau bão số 11 đã khiến 18 người thiệt mạng và mất tích; gần 1.800 nhà bị thiệt hại, hư hỏng nặng, 240.000 nhà bị ngập.

Hàng nghìn trường học ở Bắc Bộ và Trung Bộ cũng bị thiệt hại nặng. Tính đến ngày 3/10, đã có hơn 1.500 điểm trường bị ảnh hưởng, nặng nhất là tại Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

“Mưa lũ đi qua, tình người ở lại. Minh chứng sống động nhất cho điều này là hàng triệu món quà - hàng triệu trái tim gửi về vùng lũ. Chương trình “Nghĩa đồng bào” được thực hiện với mong muốn góp thêm nghĩa cử giúp đồng bào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Với sự chung tay của toàn xã hội, đồng bào sẽ có sự hỗ trợ tốt nhất để cuộc sống sớm trở lại bình yên”, ông Nguyễn Hoài Đảm, Phó Bí thư phụ trách Đoàn thanh niên VTV chia sẻ.

Nhiều câu chuyện người thật, việc thật về sự sẻ chia, nghĩa tình đồng bào đã được lan tỏa. Ảnh: Bình Minh

Trong khuôn khổ chương trình “Nghĩa đồng bào”, nhiều câu chuyện người thật, việc thật về sự sẻ chia, nghĩa tình đồng bào đã được kể lại.

Chẳng hạn, Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chính ủy Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân đã cùng đồng đội thực hiện những chuyến bay mang theo 4 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ bị cô lập.

Anh Hà Minh Tân, Đội trưởng Đội Tìm kiếm Cứu hộ Cứu nạn 0 đồng tỉnh Phú Thọ, cùng các thành viên của đội đã lập tức lên đường, là một trong những nhóm dân sự đầu tiên có mặt tại tâm lũ khi nước còn đang dâng ngập mái nhà.

Bà Nguyễn Thị Bích Huế, Hiệu trưởng Trường Mầm non La Nhân, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh cùng các thầy cô giáo đã ngày đêm vượt khó, quyết tâm khắc phục hậu quả để học sinh có thể sớm trở lại trường ngay sau mưa bão.

Phóng viên Hoài Thương - VTV đã trực tiếp tác nghiệp tại Hà Tĩnh trong những ngày mưa lũ, cố gắng truyền tải những hình ảnh, cảm xúc chân thực, xúc động nhất để mọi người thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc hơn với bà con.

Kết thúc chương trình, Quỹ Tấm lòng Việt công bố đã tiếp nhận hơn 8,8 tỷ đồng tiền mặt, 3,2 tỷ đồng quà tặng được quy đổi ra tiền mặt, gần 100 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc men… gửi đến bà con vùng lũ.

Chương trình vẫn tiếp tục nhận ủng hộ và quyên góp thông qua Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam tới ngày 17/10.