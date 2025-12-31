Ngày 31/12, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đoàn công tác do ông Ma Thế Luận – Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) – làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Sơn Hạ.

Tại đây, đoàn công tác đã trao 100 suất quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại trong đợt mưa lũ lịch sử và người có uy tín trên địa bàn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Thay mặt Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Ma Thế Luận gửi lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại mà người dân xã Sơn Hạ nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung phải gánh chịu trong đợt thiên tai vừa qua. Đồng thời, ông mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sớm ổn định cuộc sống.

Ông Ma Thế Luận – Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo và ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho người có uy tín của xã Sơn Hạ. Ảnh: Hà Nam

Ngoài các phần quà trao trực tiếp tại xã Sơn Hạ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo còn vận động nguồn xã hội hóa, hỗ trợ 850 triệu đồng và nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng trị giá 1 tỷ đồng, giúp đồng bào tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Lê Văn Vin - Bí thư xã Sơn Hạ cho biết, Sơn Hạ là xã miền núi của Quảng Ngãi, phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số nên đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn, nhiều tuyến giao thông bị hư hỏng, một số khu vực bị chia cắt, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Thay mặt chính quyền và bà con trong xã, ông Vin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho địa phương. Theo ông, đây là những phần quà thiết thực, góp phần giúp người dân xã Sơn Hạ có thêm nguồn lực để từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Ông Ma Thế Luận - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo (thứ 6 từ trái qua) và ông Lê Văn Vin - Bí thư xã Sơn Hạ trao quà cho bà con vùng lũ. Ảnh: Hà Nam

Xúc động khi đón nhận phần quà hỗ trợ, ông Đinh Văn Bắp, người dân tộc Hrê ở thôn Xà Riêng cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã làm hư hại nhiều diện tích hoa màu và một phần tài sản của gia đình. Sau lũ, cuộc sống của gia đình ông cũng như nhiều hộ dân trong thôn trở nên chật vật hơn, trong khi Tết đang đến rất gần.

“Nay được nhà nước và các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ kịp thời, bà con chúng tôi mừng lắm. Số tiền này tuy không quá lớn nhưng rất quý và kịp thời với chúng tôi trong lúc này, giúp gia đình có thêm điều kiện sắm sửa, đón một cái Tết đỡ vất vả hơn”, ông Bắp chia sẻ.

Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm các trường học trên địa bàn xã Sơn Hạ bị ngập lụt sâu, thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua; đồng thời hỗ trợ Trường Mầm non Sơn Nham và Trường TH và THCS Sơn Nham, mỗi trường 5 triệu đồng.

Ông Ma Thế Luận – Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo – thăm hỏi, động viên giáo viên tại điểm trường bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Ảnh: Hà Nam

Đại diện lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà hỗ trợ hai trường học bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Hà Nam

Trước đó, ngày 30/12, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do ông Ma Thế Luận làm Trưởng đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Tại đây, đoàn công tác đã trao hỗ trợ 1 triệu đồng cho một trường hợp bị thương do mưa lũ và tặng 23 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại; đồng thời trao quà hỗ trợ xã Trà Tân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại diện lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Trà Tân. Ảnh: G.X

Dịp này, tập đoàn GELEX trao 18 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, hỗ trợ các gia đình có nhà cửa bị hư hỏng. Đồng thời, đơn vị này cũng trao tặng Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng 600 triệu đồng nhằm hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.