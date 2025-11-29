Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Đảng bộ Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc và tôn giáo bộ phận Đắk Lắk, Cần Thơ, với sự tham dự của các đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách Bộ Dân tộc và Tôn giáo Cầm Văn Thanh chủ trì Hội nghị chuyên đề tháng 11/2025

Tại Hội nghị, đồng chí Cầm Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra ngày 5-6/11 tại Hà Nội. Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, được tiến hành với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, thẳng thắn, thống nhất.

Theo đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tập trung thảo luận các vấn đề về: Công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Công tác cán bộ và xem xét, cho ý kiến một số nội dung khác...

Quang cảnh Hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách Cầm Văn Thanh đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung Hội nghị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, thiết thực và hiệu quả, cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Chính phủ, Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo vào chương trình, kế hoạch công tác, gắn với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của ngành, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc

Cũng tại Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc báo cáo chuyên đề tháng 11/2025 với nội dung “một số vấn đề đặc thù về tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Báo cáo đề cập một số chủ trương, chính sách của Đảng về vấn đề tôn giáo, hoạt động tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.