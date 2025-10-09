Chiều 9/10, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã đến chúc mừng Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 26, nhiệm kỳ 2025-2028 tại Tòa giám mục Giáo phận Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Tham gia đoàn có Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc, Chánh văn phòng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Cao Thịnh. Về phía địa phương có Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Bùi Huy Thành...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ảnh: Xuân Ngọc

Tiếp đoàn có Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận TPHCM; Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên - Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội; các giám mục trong Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2028; Hồng y Nguyễn Văn Nhơn và 29 giám mục thuộc 27 giáo phận trong cả nước.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp tích cực của các giáo phận, giáo xứ trên cả nước trong thời gian qua đối với sự phát triển chung của đất nước.

Đồng thời, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết mặc dù thế giới có nhiều biến động phức tạp như chiến tranh, thiên tai, lũ lụt nhưng Việt Nam vẫn duy trì phát triển kinh tế ổn định, tăng thu nhập bình quân đầu người, giữ vững kinh tế vĩ mô và phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế đất nước. Đảng và Nhà nước thực hiện cải cách bộ máy hành chính, thu gọn địa giới hành chính từ 63 xuống 34 tỉnh, thành phố. Dù gặp khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước vẫn nỗ lực nâng cao đời sống người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và đồng bào các tôn giáo.

Bộ trưởng đánh giá cao đóng góp của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong các hoạt động xã hội, đặc biệt là hỗ trợ người khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bộ trưởng nhấn mạnh dù là người theo tôn giáo hay không theo tôn giáo cũng đều có chung Tổ quốc Việt Nam, cùng đoàn kết xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ảnh: Xuân Ngọc

Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng cảm ơn Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến chúc mừng đại hội, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến đoàn.

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là chính sách miễn học phí, khám sức khỏe cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Ông khẳng định các giám mục tập trung định hướng tinh thần, phát triển đạo đức, giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc, mong muốn góp phần xây dựng đất nước phát triển ổn định, bền vững.