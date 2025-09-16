Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính Phòng họp Diên Hồng - Nhà Quốc hội tới các điểm cầu của các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị trên toàn quốc. Hơn 1,2 triệu đảng viên tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (dự tại điểm cầu tại TPCHM); Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị…

Tham dự tại điểm cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo có ông Cầm Văn Thanh - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo; cùng các Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc; các lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe 4 chuyên đề: Chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW” do Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt.

Chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW” do Phó Thủ tướng Lê Thành Long truyền đạt.

Chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW” do Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung truyền đạt.

Chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW” do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt.

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị đến các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế.

Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế để thực hiện có hiệu quả 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Minh Thu