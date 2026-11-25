Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, hướng tới nâng cao hiệu quả thông tin về chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; đưa thông tin thiết thực đến gần hơn với đồng bào.

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) giai đoạn 2026-2030 đã diễn ra trọng thể. Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ chủ trì.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai chương trình phối hợp công tác trong giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại hội nghị, hai cơ quan cùng thống nhất các định hướng chương trình phối hợp trong 5 năm tới. Trọng tâm là duy trì những nội dung đã phát huy hiệu quả, đồng thời đổi mới cách làm để thông tin chính sách đến với người dân kịp thời, dễ tiếp cận và phù hợp với từng địa bàn, nhóm công chúng.

Đổi mới cách đưa chính sách đến với đồng bào

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đánh giá sự phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2025 đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Hoạt động thông tin cũng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc; củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội; đấu tranh với những thông tin sai trái, xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ trưởng ghi nhận sự phối hợp, đồng hành của VOV và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên trong quá trình bám địa bàn, đến với bản làng, lắng nghe tiếng nói của đồng bào. Những câu chuyện chân thực từ đời sống được chuyển tải đến công chúng đã góp phần giúp thông tin về chính sách gần gũi, thiết thực hơn.

Theo Bộ trưởng, giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác dân tộc, tôn giáo và hoạt động thông tin, tuyên truyền. Vì vậy, các nội dung phối hợp cần được cụ thể hóa thành kế hoạch hàng năm, có chủ đề rõ ràng, nhiệm vụ thiết thực, tiến độ và trách nhiệm thực hiện cụ thể. Đơn vị thường trực của hai cơ quan cần chủ động tham mưu, bảo đảm kế hoạch có tính khả thi và bám sát yêu cầu thực tiễn.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Anh Dũng

Một trong những trọng tâm là nâng cao chất lượng các chuyên mục về chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc và bảo tồn văn hóa. Bộ trưởng đề nghị chú trọng giới thiệu, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, cũng như những giá trị tín ngưỡng, tôn giáo tốt đẹp. Qua mỗi câu chuyện, thông tin cần làm rõ cách chính sách đi vào đời sống và những đóng góp cụ thể của người dân, cộng đồng.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh truyền thông bằng tiếng dân tộc thiểu số (DTTS). Các chương trình phát thanh, podcast, phóng sự bằng tiếng DTTS và sản phẩm âm thanh phục vụ tuyên truyền tại cơ sở sẽ giúp thông tin đến với đồng bào thuận lợi hơn, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa. Việc lựa chọn ngôn ngữ và cách thể hiện cần phù hợp với đặc điểm của từng cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cùng với đó, truyền thông cần đổi mới theo hướng đa nền tảng. VOV được đề nghị tăng cường sản xuất video ngắn, podcast, Infographic, phim tài liệu và khai thác hiệu quả các nền tảng số của Đài. Các hình thức mới sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, đồng thời giúp câu chuyện về vùng đồng bào DTTS, miền núi và đời sống tôn giáo đến với nhiều nhóm công chúng hơn.

Để các nhiệm vụ được triển khai thống nhất, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đề nghị hai bên duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, tổ chức sơ kết hàng năm và tổng kết vào năm 2030.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống, kinh nghiệm và thế mạnh của mỗi cơ quan, chương trình phối hợp sẽ được thực hiện chủ động, sáng tạo, góp phần đưa chính sách đến với đồng bào, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo hai cơ quan tại lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phản ánh rõ kết quả và vấn đề từ cơ sở

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cho biết, trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, VOV đã sản xuất 3.360 chương trình tiếng Việt với 10.080 tin, bài phát trên các kênh VOV1, VOV2; cùng 23.400 chương trình phát thanh bằng 13 thứ tiếng DTTS, với hơn 70.000 tin, bài trên kênh VOV4. Phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong cung cấp thông tin, giải thích chính sách và kết nối người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới với các chủ trương phát triển.

Bước vào giai đoạn mới, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cho rằng thông tin chính sách cần giúp người dân hiểu quyền lợi, nghĩa vụ và cách tiếp cận, thụ hưởng chính sách trong thực tế. Báo chí cần phản ánh cả chuyển biến tích cực lẫn khó khăn, bất cập, đưa tiếng nói từ cơ sở đến cơ quan quản lý để những vấn đề phát sinh được nhận diện, xử lý kịp thời.

Lãnh đạo các đơn vị của 2 cơ quan tham dự lễ ký kết. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông đề nghị tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thông đa phương tiện, đa ngôn ngữ của VOV; đồng thời quan tâm bảo tồn văn hóa gắn với sinh kế và đời sống cộng đồng, phát huy vai trò của đồng bào, nghệ nhân và người nắm giữ di sản. Hai cơ quan cũng cần xác định rõ đầu mối, trách nhiệm, duy trì trao đổi thông tin hai chiều và xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể hằng năm.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng tiếp tục góp phần đưa chính sách đến gần hơn với đồng bào, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; qua đó củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển vùng đồng bào DTTS, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo.