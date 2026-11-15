Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

Giải giao hữu Panda Cup 2026

14/11  14:00

U19 Việt Nam 1-2 U19 Hàn Quốc

 

Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026

14/11  19:00

Đài Loan (TQ) 0-3 Kyrgyzstan

FPT Play

Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026

14/11  15:00

U23 Thái Lan 3-1 U23 Singapore

VTV6, FPT Play

14/11  19:00

U23 Việt Nam 1-1 U23 Qatar

VTV6, FPT Play

King's Cup Thái Lan 2026

14/11  16:00

Oman 0-1 Tajikistan

14/11  19:00

Thái Lan 6-0 Brunei 

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

15/11  00:00

 Na Uy 3-1 Xứ Wales

MyTV

15/11  02:45

 Bồ Đào Nha 1-4 Đan Mạch

MyTV

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

14/11  21:00

 Kosovo 0-0 Israel

MyTV

15/11  00:00

 Georgia 0-2 Hungary

MyTV

15/11  02:45

 Áo 1-0 Ireland

MyTV
Bắc Ireland 1-0 Ukraine

MyTV
Romania 2-1 Ba Lan

MyTV
Thụy Điển 3-2 Bosnia

MyTV

LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU 2026

14/11  13:00

Bahrain 3-1 Yemen

14/11  19:00

 Trung Quốc 2-0 Malaysia

14/11  17:15

 Brazil 3-2 Nhật Bản

VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI

14/11  23:00

Uganda 1-1 Botswana

15/11  02:00

Algeria 1-0 Togo

Angola 2-0 Nam Sudan

CONCACAF 2026/27 – BẢNG A

15/11  04:30

 Haiti vs Mĩ

15/11  08:00

 Jamaica vs Mexico

Kết quả bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác, giúp người hâm mộ theo dõi đầy đủ tỷ số, diễn biến và thông tin nổi bật từ các trận đấu trong nước và quốc tế.

Độc giả dễ dàng tra cứu kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 cùng các giải đấu lớn như World Cup, EURO, Asian Cup và AFC Champions League.

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U23 Việt Nam hoà 1-1 U23 Qatar để vô địch giải Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh: HAGL

Bên cạnh đó, kết quả V.League, Cúp Quốc gia, đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và các giải bóng đá trẻ cũng được cập nhật thường xuyên, đáp ứng nhu cầu theo dõi của người hâm mộ.

Thông tin kết quả bóng đá được tổng hợp theo ngày và từng giải đấu, bao gồm tỷ số chung cuộc, kết quả hiệp một, danh sách cầu thủ ghi bàn cùng những diễn biến đáng chú ý.

Người hâm mộ có thể theo dõi tỷ số bóng đá trực tuyến, kết quả các trận đấu đêm qua, rạng sáng nay và những cuộc đối đầu tâm điểm diễn ra trong ngày.

Ngoài ra, bảng xếp hạng các giải đấu cũng được cập nhật sau từng vòng, giúp độc giả nắm bắt cuộc đua vô địch, cạnh tranh suất dự cúp châu Âu và cuộc chiến trụ hạng.

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