Cristiano Ronaldo biết Jorge Jesus sẽ triệu tập mình, nhưng không muốn trở lại làm việc dưới quyền ông, kể cả để chạm mốc 1.000 bàn thắng trong màu áo Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo và cuộc chia tay đậm chất điện ảnh

Hôm thứ Năm, Cristiano Ronaldo thông báo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha qua một bài đăng trên mạng xã hội, chỉ vài giờ trước khi HLV Jorge Jesus công bố danh sách triệu tập cho hai trận gặp Đan Mạch và Xứ Wales ở UEFA Nations League.

“Đã đến ngày trả lại chiếc áo số 7 cho đội tuyển của tất cả chúng ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ chiếc áo ấy thuộc về riêng mình, nhưng suốt 23 năm qua, tôi đã có đặc ân và trách nhiệm được khoác lên mình chiếc áo ấy”, Ronaldo mở đầu đoạn video đăng trên Instagram.

Ronaldo chia tay Bồ Đào Nha sau 23 năm với 146 bàn thắng. Ảnh: A.B

Trong đoạn video dài 5 phút, anh ngồi trên sofa, đọc lời tuyên bố từ một tờ giấy trước ống kính. Xen giữa lời anh là những thước phim về sự nghiệp trong màu áo Bồ Đào Nha, trên nền nhạc tuyệt phẩm điện ảnh Once Upon a Time in the West, được viết bởi Ennio Morricone (Sergio Leone đạo diễn).

Cầu thủ có nhiều người theo dõi nhất trong lịch sử mạng xã hội chọn cách ấy để tuyên bố giã từ đội tuyển. “Đây là một quyết định khó khăn, bởi có những quyết định phải đưa ra bằng cả lý trí lẫn trái tim”, Ronaldo nói.

“Một hành trình bắt đầu vào tháng 8/2003 và đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi nay khép lại. Khi nhìn lại tất cả những gì đã trải qua cùng đội tuyển, tôi thấy nhiều hơn những trận đấu, bàn thắng, kỷ lục hay danh hiệu.

Tôi thấy hàng triệu người Bồ Đào Nha mà tôi chưa từng gặp mặt, nhưng họ là một phần cuộc đời tôi. Bởi suy cho cùng, bóng đá lớn hơn nhiều so với một trận đấu. Bóng đá là con người.

Nếu tôi từng làm bạn vui, nếu một bàn thắng của tôi từng khiến bạn ôm lấy ai đó, quên đi một nỗi lo hay cảm thấy tự hào về đất nước mình, thì tất cả đều xứng đáng”.

“Không đội trưởng nào bước đi một mình”

Ronaldo cũng gửi lời tri ân đến các đồng đội. “Cảm ơn các bạn vì từng bước chạy, từng cái ôm, từng cuộc tranh luận, từng khoảnh khắc im lặng trước khi bước ra sân, vì mỗi chiến thắng chúng ta cùng ăn mừng và mỗi thất bại giúp chúng ta mạnh mẽ hơn.

Tôi có vinh dự được làm đội trưởng của các bạn, nhưng không đội trưởng nào bước đi một mình. Các bạn là một phần câu chuyện của tôi”.

Mối quan hệ giữa Ronaldo và Jorge Jesus không thể hàn gắn. Ảnh: A.B

CR7 cũng cảm ơn các HLV và những nhân viên đã đồng hành với mình vì những nỗ lực của họ, đồng thời tri ân gia đình vì những hy sinh trong những lần anh vắng nhà.

“Tôi nhận ra chiến thắng lớn nhất là đã xứng đáng được đại diện cho đất nước tuyệt vời nhất thế giới. Cảm ơn vì 23 năm qua. Cảm ơn vì đã tin tôi.

Cảm ơn vì đã cho tôi được sống với giấc mơ bắt đầu từ khi tôi còn là một cậu bé chạy theo quả bóng ở Madeira. Chiếc áo số 7 sẽ ở lại. Niềm tự hào vì từng được khoác chiếc áo ấy sẽ theo tôi suốt đời. Bồ Đào Nha sẽ luôn ở trong tôi”.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) lập tức thông báo sẽ tổ chức một trận đấu vinh danh Ronaldo. “Liên đoàn nhất quyết dành cho cuộc chia tay này một lễ tri ân xứng đáng.

Chúng tôi quyết tâm lên kế hoạch, tổ chức và tích cực phối hợp để sự kiện tương xứng với sự nghiệp lẫy lừng của Cristiano Ronaldo. Đó sẽ là dịp để người hâm mộ và cả đất nước một lần nữa vỗ tay và tôn vinh cầu thủ đã cống hiến cho chúng ta rất nhiều”.

Cuộc gọi cho Proenca

Cristiano Ronaldo thừa nhận anh từng cân nhắc chia tay đội tuyển sau khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026 mùa hè vừa qua. Giờ đây, quyết định được đưa ra sau vụ bất đồng với HLV Jorge Jesus.

Ronaldo bị treo giò 30 ngày và phạt 255 euro vì rời nơi tập trung của đội tuyển trước trận gặp Đan Mạch tại Copenhagen. Trước đó, anh đã va chạm với Jorge Jesus vì phải ngồi dự bị ở trận gặp Na Uy. Họ vốn làm việc khá ăn ý với nhau tại Al-Nassr.

Ronaldo trong lần cuối cùng khoác áo đội tuyển. Ảnh: A.B

Vài ngày sau khi rời đội, Ronaldo kể lại sự việc từ góc nhìn của mình và cho thấy mối quan hệ giữa anh với Jorge Jesus đã đổ vỡ. Chính Ronaldo từng tán thành việc bổ nhiệm Jorge Jesus khi FPF hỏi ý kiến anh, sau khi Roberto Martinez chia tay.

“Chuyện ai đó không giữ lời ảnh hưởng rất lớn đến tôi”, anh nói. Chỉ vài ngày trước vụ bỏ đội, khó ai hình dung sự việc sẽ kết thúc như vậy. Ronaldo xuất hiện bên cạnh Jorge Jesus và cam kết chấp hành mọi quyết định của HLV, dù “đá chính, bị thay ra, vào sân từ ghế dự bị hay không thi đấu”.

Án treo giò được tính theo ngày và Ronaldo đã chấp hành xong, nên anh đủ điều kiện được triệu tập trong đợt tập trung lần này.

Tuy nhiên, Ronaldo không muốn trở lại dưới quyền Jorge Jesus, ngay cả để thực hiện giấc mơ ghi bàn thắng thứ 1.000 trong màu áo đội tuyển. Anh biết nhà cầm quân 72 tuổi sẽ gọi mình và muốn tránh một cuộc tranh cãi nữa.

Hai người chưa nói chuyện với nhau kể từ buổi sáng 30/9 tại Copenhagen. Chỉ có Chủ tịch FPF Pedro Proenca nhận được cuộc gọi của Ronaldo vài phút trước khi anh công bố quyết định.

Kỷ nguyên Cristiano Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha đã khép lại.