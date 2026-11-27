Bằng sự kiên trì tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của người có uy tín, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu (Lào Cai) cùng chính quyền địa phương đang từng bước đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống từ mỗi bản làng.

Kiên trì thay đổi nhận thức từ mỗi gia đình

Ở một số thôn, bản vùng cao, quan niệm kết hôn sớm để có thêm lao động, tập tục bắt vợ hay suy nghĩ kết hôn trong dòng họ để giữ tài sản vẫn còn ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận người dân. Bên cạnh đó, một số thanh, thiếu niên nảy sinh tình cảm sớm, tự ý bỏ học về chung sống khi chưa đủ tuổi kết hôn.

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tương lai của trẻ em mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế, chất lượng dân số và sự phát triển của cộng đồng. Việc xóa bỏ những tập tục tồn tại lâu đời đòi hỏi sự kiên trì, không chỉ từ lực lượng chức năng mà còn cần sự thay đổi nhận thức của từng gia đình.

Tại xã biên giới Pha Long, tỉnh Lào Cai, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng thôn bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” từ năm 2022.

Lực lượng Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu tăng cường tuyên truyền về nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết để dần dần thay đổi suy nghĩ của người đồng bào nơi đây.

Mô hình hướng đến việc đưa công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trở thành trách nhiệm chung của gia đình và cộng đồng. Trong đó, đơn vị chú trọng tuyên truyền đến cả phụ huynh và thanh, thiếu niên, bởi thay đổi nhận thức của người trẻ cần đi cùng sự đồng thuận của cha mẹ.

Cán bộ biên phòng phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và người có uy tín đến từng gia đình có con em trong độ tuổi vị thành niên để trò chuyện, phân tích những hệ lụy của việc kết hôn sớm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật, sức khỏe sinh sản, nguy cơ ảnh hưởng đến việc học tập và những khó khăn kinh tế khi lập gia đình quá sớm.

Đối với thanh, thiếu niên, đơn vị phối hợp với các trường học tổ chức diễn đàn, hoạt động ngoại khóa, sân khấu hóa tình huống pháp luật. Qua đó, giúp các em hiểu quyền và trách nhiệm của bản thân, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình trước những tác động tiêu cực từ tập tục lạc hậu.

Phát huy vai trò của cộng đồng

Một trong những cách làm được Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu chú trọng là phát huy vai trò của trưởng thôn, bí thư chi bộ, người có uy tín, trưởng tộc, trưởng họ trong tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện các quy định về hôn nhân, gia đình.

Đây là những người am hiểu phong tục, tập quán, nắm rõ hoàn cảnh từng gia đình và có tiếng nói trong cộng đồng. Khi phát hiện gia đình có ý định tổ chức cưới hỏi cho con chưa đủ tuổi, lực lượng chức năng và người có uy tín kịp thời phối hợp vận động, ngăn chặn.

Lực lượng Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu tuần tra địa bàn biên giới.

Trung tá Nguyễn Duy Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu cho biết, cùng với tuyên truyền trực tiếp, đơn vị còn lồng ghép nội dung cam kết không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống vào hương ước, quy ước của thôn, bản. Qua đó, các quy định pháp luật được cụ thể hóa thành trách nhiệm chung của cộng đồng, góp phần hình thành ý thức tự giác trong mỗi gia đình.

Công tác vận động được thực hiện theo phương châm kiên trì, mềm dẻo, lấy giải thích và thuyết phục làm chính. Cán bộ biên phòng phân tích để người dân hiểu rằng kết hôn đúng tuổi, được học tập và trang bị kiến thức trước khi lập gia đình là cách bảo vệ tương lai của con em mình.

Với những gia đình còn giữ quan niệm cũ, cán bộ biên phòng cùng người có uy tín nhiều lần đến trò chuyện, lựa chọn cách giải thích phù hợp với hoàn cảnh và nhận thức của từng người. Những hệ lụy về sức khỏe, khó khăn trong nuôi dạy con cái và gánh nặng kinh tế khi lập gia đình quá sớm được phân tích cụ thể để người dân hiểu và thay đổi.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, từ năm 2022 đến nay, tình trạng hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn không còn. Tình trạng tảo hôn tuy vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhưng các trường hợp manh nha đã được phát hiện, vận động ngăn chặn kịp thời.

Kết quả này cho thấy, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không thể chỉ dựa vào những đợt tuyên truyền cao điểm mà cần sự bền bỉ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Quan trọng hơn, khi người dân hiểu rõ tác hại của hủ tục, họ sẽ chủ động thay đổi nhận thức, cùng nhau bảo vệ thế hệ trẻ.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương duy trì mô hình, tăng cường nắm tình hình từ cơ sở, phát huy vai trò của người có uy tín và các tổ tự quản. Đơn vị cũng chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng cường thông tin trên không gian mạng để tiếp cận thanh, thiếu niên vùng biên.

Xóa bỏ một hủ tục không thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Nhưng từ sự kiên trì của lực lượng biên phòng, chính quyền và người dân, những thay đổi tích cực đang dần hình thành trong mỗi gia đình, bản làng, góp phần xây dựng vùng biên phát triển, bình yên và bền vững.