Chiều 5/11, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, các đồn biên phòng trên địa bàn đã đồng loạt ra quân, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân ứng phó bão số 13 (Kalmaegi).

Sáng cùng ngày, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê phối hợp với lực lượng quân sự xã và Hội Phụ nữ xã La Êê giúp 5 hộ dân thôn Pa Lan khẩn trương thu hoạch hơn 1 ha lúa nương đã chín trên đồi Bhơr.

Lúa nương là loại lúa gieo tỉa mỗi năm một vụ, dễ rụng hạt khi gặp mưa gió, đồng thời là nguồn lương thực chính của đồng bào vùng cao. Việc thu hoạch sớm giúp người dân tránh thất thoát, đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Theo Trung tá Đinh Công Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê, sau khi thu hoạch xong 1 ha lúa sáng nay, các lực lượng tiếp tục di chuyển để hỗ trợ những hộ dân khu vực khác.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, gia cố chuồng trại, thu dọn nông cụ và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bão.

Cùng ngày, bộ đội Đồn Biên phòng Đắc Pring cũng xuống đồng giúp người dân thu hoạch lúa rẫy, vận chuyển về nơi an toàn trước khi thời tiết chuyển xấu.

Tại xã Hùng Sơn, Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ 10 hộ dân ở thôn H’juh có nguy cơ sạt lở di dời sang khu tái định cư mới.

Tại xã Núi Thành, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà hỗ trợ các trường học và hộ dân gia cố công trình, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh trước bão.

Các chiến sĩ gấp rút chằng chống nhà cửa giúp người dân trước khi bão về.

Các chiến sĩ cẩn thận đổ nước vào bao nilon, đặt dọc theo mái tôn Trường Mẫu giáo công lập Bình Minh để gia cố, chống tốc mái khi bão đến.

Cán bộ, chiến sĩ cắt tỉa cây xanh quanh khu dân cư để hạn chế nguy cơ đổ ngã trong gió bão.

Tại Quảng Ngãi, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh túc trực 24/24 tại cảng, hướng dẫn, nhắc nhở ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn, không ra khơi khi bão số 13 còn hoạt động trên Biển Đông.

Còn ở xã Vạn Tường, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hải xuống bãi biển hỗ trợ ngư dân kéo thúng, thu lưới, đưa ngư cụ và phương tiện nhỏ lên bờ.

Theo Thiếu tá Tạ Đình Viên, Phó Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Hải, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án ứng phó bão, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Thông qua hệ thống đài canh cộng đồng, lực lượng biên phòng thường xuyên liên lạc, hướng dẫn các phương tiện đang hoạt động trên biển vào nơi trú tránh an toàn.

Hiện, nhiều tàu thuyền Quảng Ngãi đã vào bờ neo đậu an toàn.

Tại đặc khu Lý Sơn, Đồn Biên phòng Lý Sơn huy động cán bộ, chiến sĩ giúp dân chằng chống nhà cửa, trường học, phát quang cây xanh, sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ.