Sáng 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu hành chính chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học ngày 6-7/11, để tránh bão Kalmaegi.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học cần phối hợp với phụ huynh và chính quyền để đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ. Khi bão tan, các trường sắp xếp dạy bù, đảm bảo nội dung chương trình, không làm gián đoạn kế hoạch năm học.

Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học tránh bão Kalmaegi hai ngày. Ảnh: N.X

Ngoài ra, các đơn vị cần rà soát, kiểm tra, chằng chống cơ sở vật chất trường học, nhất là các điểm trường vùng sâu, nơi có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng. Đối với tài sản, máy móc, thiết bị, hồ sơ, sách giáo khoa đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại. Các trường học phải phân công lực lượng thường trực 24/24h để chủ động xử lý các tình huống khi có bão.

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 786 trường từ mầm non đến trung học phổ thông, 9 trung tâm giáo dục với hơn 446.200 em.

Trong sáng 5/11, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký công điện khẩn về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi, yêu cầu nghiêm túc thực hiện các chỉ thị để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trong mùa bão.