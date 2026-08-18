Tối 18/8, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hai địa điểm: khu mộ tập thể ở ấp Lạc An 3 (xã Thường Tân) và công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Tại ấp Lạc An 3, sau hai ngày triển khai, đội quy tập đã xử lý gần 1.000m³ đất, mở rộng miệng giếng nước - nơi nghi có hài cốt liệt sĩ - thêm 10m và đào sâu xuống khoảng 10m. Qua đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng làm nhiệm vụ cất bốc hài cốt liệt sĩ tại vị trí mộ tập thể ở ấp Lạc An 3 (xã Thường Tân). Ảnh: BTL

Theo chính quyền xã Thường Tân và người dân địa phương, các liệt sĩ được chôn tại giếng nước của làng vào các năm 1968 và 1970. Khu mộ tập thể có 5 liệt sĩ, trong đó 2 người đã có thông tin, 3 người chưa rõ danh tính.

Nhiều năm qua, người dân vẫn hương khói tại phần mộ, mong sớm tìm được hài cốt để đưa các liệt sĩ về an táng, đoàn tụ gia đình. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ còn lại, đồng thời tiến hành các bước xác minh, giám định cần thiết để làm rõ thông tin, danh tính.

Đội quy tập đã tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại vị trí mộ tập thể ở ấp Lạc An 3 (xã Thường Tân). Ảnh: BTL

Cùng ngày, tại công viên Lê Thị Riêng, Đội quy tập đào hơn 400m³ đất tại rãnh mộ thứ hai (khu B), phát hiện, cất bốc thêm 10 hài cốt cùng 5 bộ di vật.

Từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 368 hài cốt liệt sĩ cùng 206 bộ di vật kèm theo tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 335 hài cốt được phát hiện riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được quy tập tại 8 vị trí thuộc các mộ tập thể ở khu A và khu B.

Trong ngày 18/8, lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng tìm thấy thêm 10 hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật. Ảnh: BTL

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cuối tuần tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, hàng chục chiến sĩ đào bằng tay Dù là ngày cuối tuần, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn tiếp tục khai quật rãnh mộ thứ nhất tại công viên Lê Thị Riêng. Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đội quy tập đã phát hiện thêm 24 hài cốt liệt sĩ cùng 15 bộ di vật kèm theo.