Chiều 14/8, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, tại rãnh mộ thứ hai (khu B), lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 300m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Qua đó, đội quy tập phát hiện, cất bốc 10 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật.

Từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 321 hài cốt liệt sĩ cùng 182 bộ di vật kèm theo tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 288 hài cốt được phát hiện riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được quy tập tại 8 vị trí thuộc các mộ tập thể ở khu A và khu B.

Đội quy tập phát hiện và cất bóc được 10 hài cốt liệt cùng 3 bộ di vật trong ngày 13/8. Ảnh: BTL

Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM đã đến kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trao đổi tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết thời tiết đang giữa mùa mưa, diễn biến thất thường, lúc nắng gay gắt, lúc mưa lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tìm kiếm.

Dù vậy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM nói chung và Đội K74 nói riêng vẫn quyết tâm khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

"Có những lần lực lượng làm nhiệm vụ đang tìm kiếm quy tập thì trời đổ mưa, nhưng vẫn quyết tâm đưa các liệt sĩ lên một cách thận trọng, tỉ mỉ nhất", Thiếu tướng Trung cho biết.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. ẢNh: BTL

Đây cũng được xem là một hình thức tri ân của nhân dân nói chung và lực lượng vũ trang TPHCM nói riêng, nhằm đẩy nhanh tiến độ đưa các liệt sĩ hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 về với gia đình, hoàn thành nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lần đầu triển khai đồng thời tại hai khu vực

Theo Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, để đẩy nhanh tiến độ, lực lượng Đội K74 đã chia làm hai ca, vừa tiếp tục mở rộng rãnh tìm kiếm tại rãnh mộ khu A, vừa triển khai quy tập tại rãnh mộ khu B.

Cách tổ chức này nhằm tận dụng thời gian, nhân lực và phương tiện, qua đó đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải bảo đảm chặt chẽ, an toàn và giữ nguyên trạng hài cốt, di vật.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, hiện công tác di dời nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hoàn tất, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành mở rộng rãnh mộ thứ nhất (khu A)

"Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ quy tập các liệt sĩ trước tháng 11/2026, hoàn thành nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng", Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

Những dấu mốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ngày 28/5: Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo tìm kiếm "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968. - Ngày 8/6: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng). - Ngày 23/6, lực lượng chức năng tiến hành đào thăm dò, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía sau nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. - Ngày 6/7: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. - Đến nay, 321 hài cốt liệt sĩ cùng 182 bộ di vật được tìm thấy.

Tiếp tục tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ và 12 di vật tại công viên Lê Thị Riêng Tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), đội quy tập phát hiện thêm 18 hài cốt liệt sĩ cùng 12 bộ di vật. Tại Đắk Lắk, lực lượng quy tập đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ hai ở núi Cư Jú (xã Cư Pui).