Chiều 15/8, Đội K93, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập một bộ hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại ấp Phú Thuận, xã Nhơn Hội.

Qua đối chiếu hồ sơ, tài liệu lưu trữ và thông tin do thân nhân cung cấp, bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và được an táng tại khu vực này.

Hơn nửa thế kỷ đi tìm người thân

Theo hồ sơ lưu trữ, liệt sĩ Nguyễn Văn Minh (bí danh Quang, SN 1945, quê xã Tân An, huyện Phú Châu (cũ), tỉnh An Giang), cấp bậc Hạ sĩ, thuộc đơn vị Bộ đội huyện Phú Châu. Sau khi hy sinh, liệt sĩ được an táng tại khu vực ấp Phú Thuận, nay thuộc xã Nhơn Hội.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng với gia đình, hành trình tìm kiếm phần mộ người thân chưa bao giờ dừng lại.

Nhiều năm qua, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Minh vẫn lần tìm từng manh mối về nơi ông nằm lại. Ông Nguyễn Văn Hùng, cháu liệt sĩ, đã tìm lại các giấy tờ, hồ sơ liên quan. Ông Hùng cùng thân nhân nhiều lần đến ấp Phú Thuận gặp gỡ người dân địa phương, nhân chứng để thu thập thêm thông tin về nơi an táng.

Những thông tin ít ỏi qua nhiều năm được gia đình chắt chiu, lưu giữ và cung cấp cho lực lượng chức năng với hy vọng một ngày có thể tìm được phần mộ người thân. Từ nguồn tin của gia đình, Đội K93 bắt đầu rà soát hồ sơ, đối chiếu tài liệu lưu trữ và xác minh thêm thông tin tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với chính quyền, người dân và các nhân chứng tổ chức nhiều đợt khảo sát, từng bước khoanh vùng khu vực nghi có phần mộ liệt sĩ.

Lần theo manh mối, tìm thấy nơi liệt sĩ nằm lại

Quá trình tìm kiếm được thực hiện trong bối cảnh nhiều năm đã trôi qua, địa hình thay đổi và những nhân chứng từng biết về nơi an táng liệt sĩ ngày càng ít.

Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, Đội trưởng Đội K93, cho biết đơn vị xác định mỗi nguồn tin, dù nhỏ, đều phải được rà soát, xác minh kỹ lưỡng bởi thời gian càng kéo dài, dấu tích địa hình và nhân chứng càng mai một.

“Trường hợp liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, từ thông tin gia đình cung cấp, chúng tôi phối hợp với địa phương, người dân nhiều lần khảo sát, đối chiếu trước khi tổ chức tìm kiếm”, Thượng tá Xuyên cho biết.

Ngày 13/8, tại tọa độ 99949 - 05946 thuộc ấp Phú Thuận, xã Nhơn Hội, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 phát hiện và quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ. Vị trí phát hiện phù hợp với nhiều thông tin về nơi an táng liệt sĩ mà đơn vị đã thu thập, xác minh trước đó.

Sau khi phát hiện, đơn vị tiến hành các bước đối chiếu hồ sơ, tài liệu và thông tin từ thân nhân. Kết quả bước đầu xác định hài cốt được quy tập là liệt sĩ Nguyễn Văn Minh.

Đội K93 tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang

“Đây là điều gia đình mong chờ từ rất lâu”

Tin hài cốt liệt sĩ được tìm thấy sau nhiều năm khiến gia đình vỡ oà xúc động. Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết gia đình nhiều lần tìm kiếm phần mộ người chú nhưng chưa có kết quả.

“Khi được thông báo Đội K93 tìm thấy hài cốt tại khu vực mà gia đình và người dân cung cấp thông tin, chúng tôi rất xúc động. Đây là điều gia đình mong chờ từ rất lâu”, ông Hùng chia sẻ.

Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày người thân hy sinh, gia đình bày tỏ sự biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K93, chính quyền địa phương và người dân đã tận tình hỗ trợ trong hành trình tìm kiếm.

Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên cho biết kết quả tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Minh là động lực để cán bộ, chiến sĩ Đội K93 tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Minh cũng là một trong những kết quả cụ thể trong quá trình Bộ CHQS tỉnh An Giang triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm”, tập trung rà soát, xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin hoặc chưa được tìm thấy.

Với kết quả ngày 13/8, Đội K93 đã nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong đợt này lên 12 hài cốt.

Đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cựu chiến binh, nhân chứng và người dân thu thập thông tin, xác minh, mở rộng các khu vực tìm kiếm, với mong muốn đưa thêm những người con đã hy sinh trong chiến tranh trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.

Tiếp tục tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng Cùng ngày, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, tại rãnh mộ thứ hai (khu B), lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 300m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Qua đó, đội quy tập phát hiện, cất bốc 6 hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật. Từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 327 hài cốt liệt sĩ cùng 183 bộ di vật kèm theo tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 294 hài cốt được phát hiện riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được quy tập tại 8 vị trí thuộc các mộ tập thể ở khu A và khu B. Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, để đẩy nhanh tiến độ, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74) đã chia làm hai ca, vừa tiếp tục mở rộng rãnh tìm kiếm tại rãnh mộ khu A, vừa triển khai quy tập tại rãnh mộ khu B. Cách tổ chức này nhằm tận dụng thời gian, nhân lực và phương tiện, qua đó đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải bảo đảm chặt chẽ, an toàn và giữ nguyên trạng hài cốt, di vật.

Tiếp tục tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ và 12 di vật tại công viên Lê Thị Riêng Tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), đội quy tập phát hiện thêm 18 hài cốt liệt sĩ cùng 12 bộ di vật. Tại Đắk Lắk, lực lượng quy tập đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ hai ở núi Cư Jú (xã Cư Pui).