Ngày 18/8, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết, Đội lấy mẫu ADN số 1 và số 3 thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang vừa phát hiện nhiều di vật của các liệt sĩ khi thực hiện lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hà Tiên.

Manh mối giúp tìm tên người đã khuất

Đáng chú ý, trong số các di vật có một bức ảnh chân dung đã ngả màu, bám đất và hư hỏng nhiều sau thời gian dài nằm dưới lòng đất.

Dù vậy, những đường nét khuôn mặt người trong ảnh vẫn còn có thể quan sát được. Cùng với bức ảnh, lực lượng làm nhiệm vụ còn tìm thấy những chiếc lược cá nhân. Sau nhiều năm, các vật dụng đã bạc màu, bám đất nhưng hình dáng cơ bản vẫn còn khá rõ.

Trên toàn tỉnh An Giang, cơ quan chức năng đã mở hơn 3.000 phần mộ liệt sĩ - Ảnh: K.L

Tại một phần mộ khác, lực lượng phát hiện dây thắt lưng, trong đó phần kim loại đã bị ôxy hóa nặng, một số đoạn dây vẫn còn được bảo tồn.

Những vật dụng nhỏ bé này có thể không còn nguyên vẹn, nhưng với thân nhân liệt sĩ, một bức ảnh, chiếc lược hay dây thắt lưng có thể gợi lại những ký ức về người thân đã hy sinh cách đây hàng chục năm.

Ngay khi phát hiện, cán bộ các đội lấy mẫu tiến hành ghi nhận vị trí phần mộ, thu thập và bảo quản riêng từng di vật, đồng thời đối chiếu với hồ sơ liên quan, hạn chế tối đa nguy cơ nhầm lẫn giữa các phần mộ.

Bức ảnh được tìm thấy khi thực hiện lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tiên - Ảnh: K.L

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, bên cạnh mẫu sinh phẩm ADN và hồ sơ liệt sĩ, các di vật được xem là nguồn thông tin bổ trợ quan trọng trong quá trình xác minh danh tính.

Kêu gọi thân nhân đối chiếu di vật

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đến ngày 17/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hà Tiên, lực lượng làm nhiệm vụ đã mở 707 phần mộ, trong đó lấy được 577 mẫu sinh phẩm ADN.

Trên phạm vi toàn tỉnh An Giang, các lực lượng đã mở 3.055 phần mộ, lấy được 2.159 mẫu sinh phẩm ADN. Trong số này, 535 mẫu đã được bàn giao cho cơ quan giám định.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang mong muốn thân nhân các liệt sĩ từng chiến đấu, hy sinh, được quy tập hoặc an táng tại khu vực Hà Tiên, nhất là những gia đình đến nay vẫn chưa xác định chính xác phần mộ người thân, quan tâm đối chiếu các di vật được phát hiện.

Nếu nhận thấy bức ảnh chân dung, chiếc lược, dây thắt lưng hoặc đặc điểm của các di vật có nét tương đồng với đồ dùng, hình ảnh của liệt sĩ trong gia đình, thân nhân có thể cung cấp thêm thông tin để cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xác minh.

Một số di vật được chôn cùng các liệt sĩ - Ảnh: K.L

Các thông tin có giá trị đối chiếu gồm họ tên liệt sĩ, năm sinh, quê quán, đơn vị, thời gian và địa bàn hy sinh, đặc điểm cá nhân, hình ảnh còn lưu giữ, giấy báo tử, Bằng Tổ quốc ghi công, thông tin về đồng đội hoặc các tài liệu liên quan.

Theo cơ quan chức năng, ngay cả một chi tiết nhỏ hoặc một ký ức chưa đầy đủ cũng có thể trở thành đầu mối để đối chiếu với hồ sơ, vị trí phần mộ, di vật và kết quả giám định ADN.

Từ những kỷ vật tưởng chừng nhỏ bé ấy, hy vọng một ngày không xa, những phần mộ chưa xác định được danh tính sẽ được trả lại tên tuổi, để các liệt sĩ có thể trở về với gia đình sau hành trình dài hàng chục năm.