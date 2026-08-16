Tối 16/8, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

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Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74), tại rãnh mộ thứ nhất (khu A), sau khi tiến hành di dời nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 200m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, dù là ngày cuối tuần, các chiến sĩ thuộc Đội K74 vẫn nỗ lực đào mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ khu A. Qua đó, lực lượng quy tập phát hiện, cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ cùng 15 bộ di vật.

Đội Quy tập tìm kiếm, bóc tách hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ thứ nhất (khu A)

Từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 351 hài cốt liệt sĩ cùng 198 bộ di vật kèm theo tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 318 hài cốt được phát hiện riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được quy tập tại 8 vị trí thuộc các mộ tập thể ở khu A và khu B.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, để đẩy nhanh tiến độ, Đội K74 đã chia làm hai ca, vừa tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại rãnh mộ khu A, vừa triển khai quy tập tại rãnh mộ khu B.

Cách tổ chức này nhằm tận dụng thời gian, nhân lực và phương tiện, qua đó đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải bảo đảm chặt chẽ, an toàn và giữ nguyên trạng hài cốt, di vật.

Những dấu mốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ngày 28/5: Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo tìm kiếm "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968. - Ngày 8/6: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng). - Ngày 23/6, lực lượng chức năng tiến hành đào thăm dò, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía sau nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. - Ngày 6/7: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. - Đến nay, 351 hài cốt liệt sĩ cùng 198 bộ di vật được tìm thấy.

Hơn nửa thế kỷ mong ngóng, gia đình vỡ oà đón tin tìm thấy hài cốt liệt sĩ Sau hơn nửa thế kỷ kiên trì tìm kiếm, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Minh đã đón tin vui khi Đội K93 tìm thấy hài cốt của ông tại xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang.