Thanh Hóa:

Chung tay giảm nghèo thông tin, xây dựng cuộc sống ấm no vùng biên

Từ năm 2018 đến nay, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được triển khai tại 16 xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa đã trở thành cầu nối quan trọng đưa thông tin, và các mô hình phát triển kinh tế đến với phụ nữ và đồng bào vùng cao.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương tổ chức các lớp xóa mù chữ cho bà con dân tộc thiểu số.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, chương trình còn tập trung giảm nghèo thông tin, một trong những rào cản lớn đối với sự phát triển ở khu vực miền núi, biên giới. Thông qua sự phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ đội Biên phòng, nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức đã được triển khai sâu rộng tới từng bản làng, giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống ổn định hơn.

Trong giai đoạn 2021–2025, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức gần 2.000 buổi tuyên truyền cho hơn 100 nghìn lượt hội viên, phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, phòng chống tội phạm và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Để việc tuyên truyền thực sự đi vào cuộc sống, cán bộ Hội và chiến sĩ biên phòng đã trực tiếp xuống cơ sở, đến từng thôn, bản để hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin, phổ biến kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt và vận động xây dựng đời sống văn minh. Các lớp xóa tái mù chữ, truyền thông kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao dân trí và tạo điều kiện để phụ nữ vùng cao tiếp cận kiến thức mới.

Cùng với công tác tuyên truyền, chương trình đã hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình sinh kế hiệu quả, duy trì dư nợ tín dụng trên 240 tỷ đồng giúp hội viên phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững. Các mô hình như “5 không, 3 sạch”, “Tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc”, “Vườn rau xanh, nhà sạch đẹp, bếp ngăn nắp, chuồng xa nhà”, “Bản sáng vùng biên”... tiếp tục phát huy hiệu quả trong nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực biên giới.

Thông qua việc được tiếp cận thông tin thường xuyên, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biên từng bước được cải thiện, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng bình yên, phát triển.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, mở thêm cơ hội phát triển cho phụ nữ vùng cao

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2026–2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm nghèo thông tin bền vững cho phụ nữ và đồng bào vùng biên.

Theo chương trình phối hợp mới, hai đơn vị sẽ triển khai ứng dụng “Phụ nữ Việt Nam”, trợ lý AI “Phụ nữ Thanh Hoá - sống tự tin, hiểu luật” và mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”. Qua đó giúp phụ nữ vùng cao tiếp cận nhanh hơn với thông tin pháp luật, kiến thức đời sống, kỹ năng sản xuất và các mô hình kinh tế hiệu quả.

Các cấp Hội và lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng sẽ tăng cường tổ chức tập huấn kỹ năng số cho phụ nữ như sử dụng điện thoại thông minh, khai thác Internet an toàn, cài đặt và sử dụng ứng dụng số, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và từng bước tiếp cận thương mại điện tử.

Đặc biệt, chương trình đặt mục tiêu thành lập câu lạc bộ “Phụ nữ chuyển đổi số” tại các xã biên giới; phấn đấu từ 70% thôn, bản trở lên có mô hình hỗ trợ phụ nữ tiếp cận công nghệ số gắn với mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.

Song song với đó, các mô hình sinh kế sẽ tiếp tục được triển khai theo hướng gắn với chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật và kinh tế tuần hoàn. Mỗi xã biên giới phấn đấu có ít nhất một mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế bền vững.

Thông qua các hoạt động này, chương trình hướng tới mục tiêu từng bước thu hẹp khoảng cách thông tin giữa vùng biên với khu vực trung tâm; nâng cao năng lực số, khả năng tiếp cận thị trường và vị thế của phụ nữ vùng cao trong gia đình và cộng đồng. Qua đó góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, ổn định cho đồng bào vùng biên.