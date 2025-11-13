Bộ GD-ĐT cho hay, qua kiểm tra tình hình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tại một số địa phương cho thấy, nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động, quyết liệt thực hiện chủ trương tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập bài bản, khoa học, thận trọng, công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, vẫn có nơi triển khai còn những hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học, bảo đảm an sinh giáo dục, nhất là ở vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư.

Để bảo đảm ổn định hệ thống, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và đúng quy định hiện hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT đề nghị Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện đúng quan điểm của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT đề nghị Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ theo lộ trình phù hợp, tập trung hình thành, duy trì, phát triển các mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã; ưu tiên bảo đảm điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lý, không làm gia tăng chi phí và rủi ro cho học sinh, đặc biệt ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Đồng thời đề nghị Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố chỉ đạo đánh giá toàn diện các phương án sắp xếp để xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp hoặc phương án điều chỉnh, bảo đảm tính khả thi, ổn định, không gây xáo trộn hoạt động dạy học; tạm dừng triển khai đối với các phương án, cơ sở giáo dục công lập vượt quy mô, chưa bảo đảm điều kiện tối thiểu cho đến khi có đánh giá tác động đầy đủ.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Theo Bộ GD-ĐT, việc sắp xếp phải tuân thủ quy định về quy mô trường, lớp; đội ngũ và định mức giáo viên; cơ sở vật chất, quỹ đất, mật độ dân cư và điều kiện địa lý; tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT đề nghị Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo rà soát, hoàn thiện phương án và thông tin kết quả về Bộ trước ngày 1/12/2025.

Trước đó, Bộ GD-ĐT từng có hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên phù hợp với chính quyền hai cấp.

Theo đó, Bộ đề nghị các địa phương rà soát toàn bộ mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, bao gồm trường, điểm trường, quy mô lớp học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất về phòng học, phòng chức năng, phòng ở nội trú, nhà công vụ, khu vực bếp ăn, vệ sinh, hệ thống nước sạch, công trình phụ trợ, thiết bị dạy học,...

Căn cứ kết quả rà soát, các tỉnh, thành xây dựng phương án, đề án sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới) cơ sở giáo dục một cách hợp lý, hiệu quả, không gây lãng phí nguồn lực.

Bộ GD-ĐT đề xuất ưu tiên các mô hình trường liên cấp TH và THCS tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn. Đồng thời, xem xét sáp nhập các trường mầm non, sáp nhập các trường tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã theo lộ trình phù hợp.

Bộ cũng đề nghị giữ lại các trường, điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư), giải thể các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả; dồn dịch trẻ em, học sinh, học viên về điểm trường chính có cơ sở vật chất đạt chuẩn.

Đồng thời, tổ chức lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đảm bảo phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời và mô hình quản lý của cấp tỉnh và cấp xã.