Thêm nhiều đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm

So với quy định hiện hành, dự thảo bổ sung nhiều nhóm nhà giáo được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.

Mức phụ cấp được tính theo hệ số phần trăm của mức lương cơ sở. Chẳng hạn, hệ số 0,1 tương đương 10% mức lương cơ sở.

Hệ số 0,1: giáo viên được giao công tác tư vấn học sinh;

Hệ số 0,2: tổ phó chuyên môn hoặc tổ phó bộ môn; giáo viên dạy học sinh khuyết tật hòa nhập trong các cơ sở giáo dục không phải là trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;

Hệ số 0,3: tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng bộ môn, tổ trưởng quản lý học sinh; nhà giáo cốt cán từ 5 ngày/tháng; giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số hoặc giảng dạy bằng ngoại ngữ (trừ môn Ngoại ngữ); giáo viên và cán bộ quản lý đang công tác tại trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Ảnh: Bảo Kiến.

Các hoạt động chuyên môn đã được giảm định mức tiết dạy hoặc quy đổi ra tiết dạy, giờ giảng sẽ không tính thêm phụ cấp trách nhiệm, trừ khi có quy định khác.

Phụ cấp này không áp dụng với nhà giáo, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Điều 12 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Cách tính tiền phụ cấp trách nhiệm được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Riêng trường hợp nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập trong các cơ sở giáo dục không phải là trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc như sau:

Trong đó, định mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong tháng = định mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong một năm /12 tháng.

Phụ cấp lưu động

Giáo viên phải di chuyển thường xuyên để dạy ở nhiều điểm trường, phân hiệu hoặc được cử biệt phái, dạy liên trường sẽ được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,2 mức lương cơ sở, tính theo số ngày thực tế di chuyển.

Cách tính, chi trả sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Giáo viên dạy thực hành hoặc vừa dạy lý thuyết, vừa dạy thực hành trong môi trường có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được hưởng thêm phụ cấp này.

Các yếu tố được xác định gồm:

- Tiếp xúc với chất độc, khí độc, bụi độc hoặc môi trường dễ lây nhiễm bệnh;

- Dạy thực hành ở nơi áp suất cao, thiếu dưỡng khí, quá nóng hoặc quá lạnh vượt quá tiêu chuẩn cho phép;

- Dạy thực hành những ngành, nghề học phát sinh tiếng ồn lớn hoặc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn an toàn lao động;

- Dạy thực hành ở môi trường có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Mức phụ cấp dự kiến:

- Mức 0,1: Có một trong các yếu tố trên;

- Mức 0,2: Có hai trong các yếu tố trên;

- Mức 0,3: Có ba trong các yếu tố trên;

- Mức 0,4: Có bốn yếu tố trên.

Phụ cấp được tính theo số giờ dạy thực hành thực tế của từng ngành, nghề.

Bộ GD-ĐT lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định này đến hết ngày 9/11. Nếu được thông qua, nghị định sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026.