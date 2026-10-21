Đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định việc tiếp tục hay chấm dứt từng chương trình phải căn cứ vào nội dung, điều kiện tổ chức và quy định liên quan.

Trước lúng túng của nhiều trường học, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD-ĐT) đã làm rõ quy định mới của Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo ông Tài, thông tư xác định hoạt động giáo dục tăng cường là nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước và nhà trường theo quy định, vì vậy không thu tiền của người học dưới bất kỳ hình thức nào.

Kinh phí tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường, bao gồm kinh phí cho học liệu, phần mềm, thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động, được bảo đảm từ dự toán chi thường xuyên hằng năm của cơ sở giáo dục. Nguồn học liệu dùng chung do cơ quan quản lý giáo dục cung cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư không cho phép quy đổi kinh phí thực hiện hoạt động giáo dục tăng cường thành khoản thu bình quân theo người học hoặc đặt điều kiện đóng góp để học sinh được tham gia.

Các trường không được vì khó khăn về kinh phí mà tự ý thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường hoặc chuyển nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước sang hoạt động theo nhu cầu người học (thường gọi là môn liên kết) để thu phí.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD-ĐT.

Theo ông Tài, các hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học có thể được tổ chức trên cơ sở tự nguyện và thu phí theo quy định khi đáp ứng đủ điều kiện. Ví dụ, một số nội dung chuyên sâu về ngoại ngữ, lập trình, robot, IoT, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hoặc hoạt động phát triển năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, thể thao... có thể được xem xét tổ chức theo nhu cầu người học nếu phù hợp với bản chất hoạt động và đáp ứng các điều kiện liên quan.

Tuy nhiên, ông Tài lưu ý các trường không thể chỉ căn cứ vào tên gọi hoặc việc có đối tác tham gia để xác định hoạt động đó được phép thu tiền. “Những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước (hoạt động giáo dục tăng cường) không được chuyển sang hoạt động theo nhu cầu để thu phí”, ông Tài nhấn mạnh.

Ông Tài cho biết Thông tư 85 không quy định việc chấm dứt tất cả các chương trình liên kết đang được tổ chức tại cơ sở giáo dục phổ thông. Việc tiếp tục, điều chỉnh hoặc chấm dứt một hoạt động cụ thể phải căn cứ vào bản chất nội dung, điều kiện tổ chức, quy định của thông tư và pháp luật có liên quan.

Các hoạt động đã được phê duyệt hoặc đang thực hiện theo văn bản, hợp đồng ký kết trước ngày 15/11, được tiếp tục thực hiện đến hết năm học 2026–2027.

“Việc xử lý chương trình đang triển khai cần được xem xét trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Không nên suy diễn rằng tất cả chương trình liên kết đều phải dừng, nhưng cũng không thể mặc nhiên tiếp tục mọi chương trình chỉ vì đã triển khai từ trước”, ông Tài nói.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, để thực hiện thống nhất, các cơ sở giáo dục cần rà soát kế hoạch, nội dung, đối tác, mức thu và điều kiện tổ chức; chủ động trao đổi với cơ quan quản lý giáo dục khi có vướng mắc. Các sở GD-ĐT cần hướng dẫn việc thực hiện theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định và không đặt thêm điều kiện, thủ tục ngoài Thông tư 85.

“Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm thông tư; bảo đảm hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức đúng trách nhiệm, không thu tiền của người học; còn hoạt động theo nhu cầu được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, công khai và đúng quy định.

Thông điệp xuyên suốt là bảo đảm những nội dung giáo dục cần thiết cho mọi học sinh thuộc trách nhiệm của nhà trường; đáp ứng nhu cầu phát triển riêng của người học trên cơ sở tự nguyện; sử dụng kinh phí đúng quy định”, ông Tài nói.