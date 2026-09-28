Trước đó, trên các diễn đàn phụ huynh lan truyền hình ảnh phiếu đăng ký của Trường THCS Nguyễn Thị Thập (P.Tân Hưng, TPHCM), trong đó yêu cầu phụ huynh cam kết cho học sinh tham gia chương trình tiếng Anh tăng cường và các chương trình nhà trường trong suốt 4 năm học.

Cụ thể, phiếu nêu nội dung phụ huynh cam kết học sinh “tham gia đầy đủ chương trình tăng cường tiếng Anh và các chương trình nhà trường khác trong suốt thời gian theo học tại trường”. Nếu không tham gia, gia đình sẽ chuyển học sinh sang lớp 1 buổi.

Việc này khiến phụ huynh cho rằng phải cho con tham gia các chương trình như STEM, kỹ năng sống, IC3... trong suốt 4 năm. Theo phụ huynh, nếu đồng ý, học sinh được xếp vào lớp 2 buổi/ngày hoặc lớp tiếng Anh tăng cường; nếu không, sẽ học lớp 1 buổi. Điều này khiến phụ huynh đặt câu hỏi liệu có phải đang bị buộc đăng ký các chương trình nhà trường.

Phiếu đăng ký có nội dung yêu cầu phụ huynh học sinh cam kết của Trường THCS Nguyễn Thị Thập

Về vấn đề này, bà Võ Bảo Đào Diễm, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Thập, xác nhận nhà trường có phát phiếu đăng ký trên cho học sinh lớp 6 vào tháng 7, thời điểm làm hồ sơ nhập học.

Theo bà Diễm, khi đó trường giới thiệu các mô hình lớp và chương trình dự kiến triển khai trong năm học mới. Căn cứ nhu cầu đăng ký, trường sắp xếp học sinh theo các mô hình khác nhau, gồm lớp 1 buổi, lớp 2 buổi/ngày, lớp tích hợp và lớp tăng cường tiếng Anh.

Lý giải vì sao học sinh phải học 1 buổi/ngày nếu không đăng ký chương trình nhà trường, bà Diễm nói, phụ huynh không đăng ký học tiếng Anh bản ngữ và các chương trình nhà trường thì học sinh chỉ học theo khung chương trình cơ bản của Bộ GD-ĐT, mà với khung chương trình này thì chỉ cần học 1 buổi/ngày là đủ.

Hiệu trưởng cho biết ở các lớp 2 buổi/ngày và tăng cường tiếng Anh vẫn có học sinh không đăng ký chương trình nhà trường. Các nội dung như STEM, IC3, tiếng Anh bản ngữ, kỹ năng sống, năng khiếu được bố trí vào các tiết cuối ngày. Học sinh không tham gia có thể ra về sau khi hoàn thành chương trình chính khóa.

Nhà trường khẳng định không bố trí thời khóa biểu xen kẽ chương trình nhà trường với chương trình chính khóa nhằm gây khó khăn hoặc ép buộc học sinh tham gia.

Đối với lớp 1 buổi, học sinh học các buổi chiều trong tuần và thêm hai buổi sáng, trong đó có một buổi thứ bảy. Vào ngày học 2 buổi, trường tạo điều kiện để học sinh ở lại buổi trưa. Hiện có khoảng hơn 10 lớp học 1 buổi.

Bà Diễm cho hay và đầu năm học này, khi phụ huynh thay đổi nhu cầu đăng ký, nhà trường vẫn tiếp nhận và điều chỉnh thời khóa biểu phù hợp. Sau phản ánh lần này, trường dự kiến giải thích rõ hơn về các mô hình lớp và chương trình nhà trường tại cuộc họp phụ huynh sắp tới.



